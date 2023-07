Wimbledon, Berrettini ancora inarrestabile: battuto anche Zverev in 3 set

Matteo Berrettini vola agli ottavi di Wimbledon. Il tennista romano ha battuto il tedesco Alexander Zverev in tre set (6-3 7-6 7-6), offrendo un'altra grandissima prestazione.

Può essere davvero il suo torneo, adesso si può dire. Il tennista romano non smette più di sorprendere e dopo le grandi vittorie contro Sonego e De Minaur, continua la sua marcia inarrestabile sull'erba londinese nonostante la pioggia che ha fatto sospendere l'incontro per alcune decine di minuti. Il feeling di Matteo con Wimbledon si conosceva ma i progressi compiuti nella prima settimana del torneo, sono stati davvero stupefacenti. In totale solo sette palle break concesse (tutte annullate) grazie alla battuta, il vero marchio di fabbrica dell'italiano.

La sfida contro Zverev nascondeva più di qualche insidia per diversi motivi. Per prima cosa il tennista di Amburgo è di sicuro un avversario molto temibile su questa superficie, nonostante l'ultimo grave infortunio alla caviglia. Ma soprattutto i precedenti 4-1 per il tedesco (nessuno però giocato sull'erba) facevano presagire un impegno molto più difficile di quello che in realtà è stato. Agli ottavi adesso l'azzurro affronterà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che ha sofferto e non poco per battere il gigante cileno Nicolas Jarry. Altro impegno durissimo ma per quanto visto finora, è vietato smettere di sognare.

Questa parte della nostra vita, questa piccola parte della nostra vita si può chiamare felicità #Wimbledon | #EurosportTennis | #Berrettini pic.twitter.com/5CBfh6TrVi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 8, 2023

La partita

Berrettini ci mette un po' a carburare e già al primo game annulla una palla break. La partita scorre via veloce col dominio dei servizi. Sul 4-3 per l'azzurro arriva la svolta. Zverev serve con palle nuove e non trova il feeling, accusando il primo passaggio a vuoto del match. Un game da dimenticare per il tedesco che commette quattro errori di dritto e perde la battuta. Matteo ne approfitta e chiude il primo set 6-3. Nel secondo set è Zverev a servire per primo ed è praticamente inavvicinabile sui suoi turni in battuta. L'azzurro tiene il campo alla grande e delizia il pubblico con innumerevoli palle corte, che fanno ammattire il tedesco. Sul 4-4 30-30 e servizio Berrettini un acquazzone improvviso fa sospendere il match. Si rientra in campo dopo la chiusura del tetto, 45 minuti dopo. Bastano due prime a Zverev per portarsi 5-4. Si va al tie-break, l'esito più prevedibile. Grazie ad un'accelerazione di dritto l'azzurro si porta 3-1. È il punto che fa la differenza, Matteo chiude 7-4 con un ace e va due set a zero.

Nel terzo set il tedesco sente di non aver più tempo a disposizione e prova a portare al massimo i giri del suo gioco. Cresce la sua efficacia in risposta ma Berrettini mantiene sempre alta la concentrazione. Sul 4-3 Berrettini va avanti 0-40. Sull'orlo della sconfitta Zverev salva 4 palle break e fa 4-4. Il numero uno tedesco prova a far girare la partita senza però riuscirci. Si va di nuovo al tie-break. Un errore di Zverev porta Matteo 4-3 e servizio. L'azzurro mantiene il vantaggio e con un ace chiude 7-5, raggiungendo gli ottavi.

Magnifico



Matteo Berrettini blasts his way into the fourth round defeating No.19 seed Alexander Zverev in straight sets, 6-3, 7-6(4), 7-6(5) #Wimbledon pic.twitter.com/WaGQ9XLMZ9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

Gli altri risultati

Oggi si completano gli altri incontri del terzo turno nella parte alta del tabellone. Daniil Medvedev (Rus) vince in 4 set contro Marton Fucsovics (Hun) (4-6 6-3 6-4 6-4). Jiri Lehecka (Cze) supera dopo una lunga battaglia al 5 set Tommy Paul (Usa) (6-2 7-6 6-7 6-7 6-2). Christopher Eubanks (Usa) batte dopo tre tie-break Christopher O'Connell (Aus) (7-6 7-6 7-6). Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz (Spa) passa con più difficoltà del previsto contro Nicolas Jarry (Chi) (6-3 6-7 6-3 7-5). Vince in tre set Stefanos Tsitsipas (Gre) su Laslo Djere (Srb) (6-4 7-6 6-4). Holger Rune (Den) rischia prima di battere al super tie-break lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (Spa) dopo essere stato sotto 8-5 (6-3 4-6 3-6 6-4 7-6).