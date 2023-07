Wimbledon, Sinner vola in semifinale per la prima volta in carriera

Jannik Sinner conquista la semifinale a Wimbledon. Il tennista altoatesino (n.8) supera il russo Roman Safiullin (n.92) in 4 set (6-4 3-6 6-2 6-2), raggiungendo lo storico traguardo per la prima volta in carriera.

Dopo le vittorie su Cerundolo e Schwartzman e le prestazioni poco brillanti contro Halys e Galan arriva un'altra vittoria per Jannik, che migliora il risultato dello scorso anno quando era arrivato fino ai quarti, eliminato da Novak Djokovic al quinto set. Una buona prestazione per il numero uno italiano, che limita i passaggi a vuoto visti nei turni precedenti e doma Safiullin, vecchia promessa (non mantenuta) del tennis russo dopo una brillante carriera da junior, al debutto sull'erba londinese. Il russo gioca molto a sprazzi mostrando una grande velocità di braccio quando spinge, qualità che aveva mostrato nei turni precedenti. Progressi evidenti per Sinner invece nella tenuta mentale e nella gestione della partita. L'altoatesino ha imparato a gestire al meglio i black out, consapevole di poter riprendere le redini della partita in qualsiasi momento.

In semifinale attende Djokovic, che sotto di un set ribalta il russo Andrej Rublev 3-1. Si attende ora la rivincita dell'incredibile match dello scorso anno, quando in vantaggio due set a zero Sinner subì la poderosa rimonta del serbo. Un bell'esame di maturità per Jannik, dopo due settimane di luci e ombre. Ma quel che conta è che ora è lì a giocarsi un posto per la finale di Wimbledon.

Queste le sue parole a fine partita: "Cosa dovrei dire? Questo successo vuole dire tanto per me. Tanto lavoro, tante ore sul campo, enormi sacrifici per questo momento. Vuole dire molto per me avere condiviso momenti emozionanti con il pubblico di Wimbledon". Su quale avversario preferirebbe trovare: "Non mi importa, giocherò con la giusta mentalità. E' vero che Novak non perde sul Centrale da 10 anni, ma io cercherò di riposare e di affrontare con gioia apprezzando una delle partite più importanti della mia carriera".

La partita

Si gioca col tetto chiuso a causa della pioggia, condizioni che facilitano scambi rapidi e colpi aggressivi. Ad inizio primo set dominano i servizi. Ottimo l'inizio di Safiullin, che nei primi due game non concede punti all'azzurro in risposta. Sul 2-2 Jannik spreca due palle break (la prima annullata dal russo con servizio e dritto, sulla seconda errore di dritto). Sul 4-4 black out per il russo sotto subito 0-40. Al quarto tentativo Sinner conquista il break e poi chiude il primo set 6-4.

Nel secondo set è ancora Safiullin a servire per primo che si porta 1-0. Sotto 0-30 l'azzurro si aiuta con la prima palla e con quattro punti consecutivi pareggia i conti. Ha perso sicurezza invece il russo, che concede il break a zero. Salito di livello in risposta l'altoatesino alza i ritmi e infila 10 punti consecutivi, portandosi 3-1. Basta un attimo di distrazione e Safiullin ritorna in partita con il controbreak agganciando Sinner sul 3-3. Il calo dell'azzurro è più lungo del previsto. Altro servizio perso e con cinque game consecutivi, Safiullin fa 6-3.

Prova subito a reagire Sinner, primo a servire nel terzo set. La fortuna aiuta il russo che annulla una palla break grazie ad un nastro vincente e fa 1-1. Soffre ancora al servizio Safiullin, abile a rimontare dal 15-40, portandosi 3-2. Da quel momento in poi il russo cala vistosamente con i colpi da fondo e con le percentuali al servizio. L'azzurro ne approfitta subito e con due break consecutivi si riporta in vantaggio con il terzo set che finisce 6-2.

Il match è tornato nelle mani di Sinner, che ha ritrovato la solidità nei fondamentali e soprattutto la tranquillità mentale. Safiullin gioca soprattutto a sprazzi e prova a giocarsi le sue carte residue nel match. Nel primo game del quarto set Jannik sventa una palla break, che avrebbe riportato tutto in discussione. Il break arriva nel sesto gioco, Sinner vola 4-2. Il russo ormai è sfiduciato e molla la partita. C'è spazio per un ulteriore break per l'azzurro che chiude 6-2 il quarto set e si va a prendere la prima storica semifinale della carriera a Wimbledon.

SPECIAL SINNER



The Italian reaches his first Grand Slam semi-final, beating Safiullin 6-4, 3-6, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/n9dBHVCYCG — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

Gli altri risultati

Nell'altro quarto maschile Novak Djokovic (2) vince in rimonta col russo Andrej Rublev (7) con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-3. Grandi sorprese nel torneo femminile. La giocatrice ceca Marketa Vondrousova (42) ha battuto in tre set la statunitense Pegula (4) in tre set (6-4 2-6 6-4), dopo essere stata sotto 4-1 nel parziale decisivo. La wild card Elina Svitolina doma alla distanza la numero uno in classifica Iga Swiatek (7-5 6-7 6-2), conquistando un posto in semifinale.