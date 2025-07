Tolstoj, Vangelo e Einstein. I pensieri agili di Sokurov

di Aleksandr Sokurov

L'uomo cerca di adattare la vita alla ragione, ma può anche rinnegare la ragione a favore della vita: la religione, l'ideologia.

***

Dostoevskij in gioventù si scotta con gli ideali e la sua vita successiva è una lotta contro la ragionevolezza per un tozzo di pane.

***

Tolstoj morirà fuggendo dalla sua tenuta. Dostoevskij nel tentativo di acquisirne una.

***

Tolstoj polemizzava con il governo e con la chiesa, Dostoevskij era antisemita, monarchista, slavofilo. Favorito della famiglia dello zar.

***

Dostoevskij scriveva: La cosa più importante è il Vangelo, bisogna abolire la corte d'assise. Preferisco stare con Cristo che con la Verità. La Ragione porta alla rovina. La fede alla salvezza. Se Dio non esiste, tutto è permesso. Ma l'Apostolo Paolo dirà: "Tutto mi è lecito ma non tutto giova". La salvezza dell'umanità è in Cristo. La ragione è vigliacca, giustifica qualsiasi cosa! Se un russo vi dirà che non ama la Russia non credetegli; non è russo. L'elemosina corrompe sia chi la fa, sia chi la riceve. Non raggiunge lo scopo ma aggrava la povertà.

***

La grandezza del pensiero non deriva dalla grandezza della mente bensì da un grande sentimento. I vigliacchi amano le persone oneste!

***

Ci si può innamorare anche odiando.

***

Non c'è stata nessuna mente eccelsa senza un'aggiunta di follia (un'anima eccelsa non è estranea alla follia).

***

Soltanto un amore morto all'Inferno è vivo.

***

Nel teatro si va non per vedere le lacrime ma per ascoltare i discorsi.

I geni leggono poco, fanno tanto e si forgiano da soli!!

Due qualità sono necessarie all'artista: il senso della morale e il senso della prospettiva.

***

Per essere felici bisogna avere uno stomaco buono ed essere totalmente privi di coscienza.

La Ragione è una categoria filosofica, il grado più alto dell'attività del pensiero.

***

Ma il pensiero aiuta ad adattarsi alle situazioni nuove.

Nella Bibbia la Ragione è il "Senso".

***

La Volontà sta dietro a tutte le forze del mondo. La volontà è la forza principale del mondo (più della Ragione?).

***

Se alla base del mondo c'è la Ragione, da dove vengono fuori le guerre?

***

La Ragione, proprio la Ragione, risveglia la volontà di aggressione.

***

Ma la Volontà non sopporta il controllo della Ragione.

***

Il mondo è governato dalla volontà cieca! E ciò condanna la politica, i politici.

***

La volontà è un impeto cieco ed inconsapevole.

***

La Volontà, a differenza dalla Ragione, è inconsapevole.

***

È la volontà a svelare l'essenza dell'uomo, non il contrario.

***

La forza primordiale della Volontà.

***

L'essenza della Volontà è il conflitto!

***

Il Genio è un concentrato di Volontà.

***

Il Genio non è da invidiare.

***

Ma il mondo (le cose terrene) sono ostili al Genio e all'arte e ciò si esprime nel rifiuto del grande e del bello da parte della società.

***

Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalla possibilità di sviluppo che viene offerta all'individuo.

***

Ci sono solo due cose infinite: l'Universo e la stupidità.

***

La religione senza scienza è cieca.

***

Io ho paura del giorno in cui le tecnologie supereranno l'interazione tra gli esseri umani. Allora nel mondo ci sarà una generazione di idioti

***

L'intuizione è un dono sacro mentre la Ragione, l'Intelletto sono servitori fedeli.

***

Secondo Einstein, l'intuizione è l'unica cosa preziosa dell'uomo. (Intuizione è una predizione?).

***

Se volete che i vostri figli siano intelligenti, leggete loro le Fiabe! (L'immaginazione).

***

Se volete che diventino ancora più intelligenti leggete loro più fiabe!