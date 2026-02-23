Salone Franchising Milano al via i webinar per l’edizione 2026

Il Salone Franchising Milano, la manifestazione di riferimento in Italia organizzata da Fiera Milano dedicata al mondo del franchising, del retail e a chi vuole costruire, sviluppare o reinventare il proprio futuro imprenditoriale, riparte dalla community e inizia il “viaggio” verso l’edizione 2026 che si terrà dall’1 al 3 ottobre 2026 all’Allianz MiCo.

Il Salone che con l’edizione 2025 si è consolidato come appuntamento qualificato per l’affiliazione commerciale con 120 espositori e 5.000 visitatori, che hanno rispecchiato offerta espositiva e dinamiche del mercato - il 26%, imprenditori, seguiti da impiegati, liberi professionisti, investitori e multi-unit franchisee - quest’anno si rivolge di nuovo a un pubblico ampio e trasversale, puntando ad attrarre aspiranti imprenditori, franchisee già attivi, investitori, manager, franchisor e stakeholder istituzionali, accomunati dalla volontà di intercettare i trend di mercato e individuare modelli di sviluppo sostenibili.

Il Salone manterrà l’identità che lo ha reso riconoscibile e apprezzato con una proposta espositiva rappresentativa dei principali comparti: dalla ristorazione ai servizi alla persona, dal fashion al commercio specializzato, con un focus particolare su Gdo, beauty e fitness. Sarà affiancata da un programma di contenuti formativi che offre visibilità ai brand e strumenti concreti per chi valuta un investimento imprenditoriale.

“Salone Franchising Milano 2026 punta non solo a presentare vari format di affiliazione commerciale, ma anche ad affermarsi come parte integrante della community che anima il settore, trasformando l’incontro in fiera in opportunità concreta di business e formazione - spiega Francesca Cavallo, head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano -. Per questo, creeremo occasioni di confronto anche prima della manifestazione per offrire sempre maggiore attenzione e ascolto alle esigenze reali del mercato”.

Novità della manifestazione la collaborazione con “Reting”, realtà di riferimento nella consulenza e nello sviluppo di reti in franchising emergenti, che rafforzerà la dimensione internazionale della manifestazione attraverso i canali di L’Express Franchise, testata di riferimento europeo. Un’attività mirata che coinvolgerà, espositori, imprenditori e multi-unit franchisee provenienti da Francia, Regno Unito e Spagna. “Reting” ha anche delineato un programma di workshop online tematici nei mesi che precedono l’evento pensato per rafforzare il dialogo tra imprese e potenziali affiliati con l’obiettivo di valorizzare la community del franchising, motore propulsivo di questo sistema imprenditoriale. Gli incontri affronteranno temi fondamentali per chi vuole investire: quadro normativo, strategie di sviluppo, selezione di brand e casi di successo. Il primo webinar è in programma il prossimo 19 marzo e riguarderà soluzioni pratiche per avviare un’attività in franchising.

L’edizione 2026 del Salone guarda al futuro del retail e del franchising in Italia che ha vissuto un 2025 complesso a causa della stagnazione dei consumi. Per Federfranchising, il 2025 è stato infatti caratterizzato da maggiore selettività dei consumatori e da una crescente attenzione alla sostenibilità economica dei modelli di rete. Il franchising ha confermato la propria capacità di adattamento sia per le strutture organizzative solide che per il presidio più efficiente dei costi con maggior interesse l’interesse verso format flessibili, capaci di integrare presenza sul territorio e innovazione digitale.

Secondo Assofranchising, la maggior parte delle aziende franchisor ha concentrato il proprio impegno sulla ricerca di nuovi affiliati e sull’ampliamento dei network e nel prossimo futuro dovrà puntare sulla sostenibilità perché ambiente, dimensione sociale e governance sono fondamentali per competere e crescere in modo solido sul mercato.

L’Osservatorio Confimprese-Jakala prevede per il 2026 un lieve incremento di valore superiore al punto percentuale per il mercato in generale, con prospettive di crescita per alcuni settori, come quello della ristorazione (+1,3%).

Mercato dinamico in cui l’expertise delle associazioni di settore tornerà al centro del Salone con momenti di confronto per franchisor e franchisee: l’obiettivo è tracciare nuove traiettorie di sviluppo, diffondere modelli virtuosi e sostenere chi sceglie di investire sulle proprie competenze e sul proprio futuro imprenditoriale.

Tutte le informazioni su https://www.salonefranchisingmilano.com