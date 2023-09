"Abbiamo raggiunto un accordo". Selvaggia Lucarelli riconfermata a Ballando. Ma è polemica

Alla fine, era tutto un bluff. La giuria di Ballando con le stelle è stata riconfermata in toto. Nessun cambiamento, nessuna messa in discussione, come più volte ribadito da Milly Carlucci, che aveva fatto credere che tra i giudici potesse esserci qualche volto nuovo. Invece Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli torneranno dietro al bancone della giuria armati di palette e pronti a giudicare i dodici nuovi concorrenti dello show del sabato sera di Rai1.

L'annuncio della giuria

Per tutta l'estate Milly Carlucci e la produzione hanno tenuto alta l'attenzione su un possibile rinnovamento della commissione di Ballando. " La giuria deve essere messa in discussione, non è stata riconfermata ", aveva detto a metà agosto la conduttrice in una intervista rilasciata al settimanale Visto. Il giudice più in bilico sembrava essere Selvaggia Lucarelli, che nella passata stagione ha avuto più di uno screzio con i colleghi e aveva definito il percorso uno dei più faticosi della sua esperienza a Ballando. Ma alla fine, non è cambiato niente.

Nelle scorse ore, attraverso i canali social della trasmissione, Milly Carlucci ha svelato che la giuria sarà la stessa delle ultime dieci edizioni. " È arrivato il momento della nuova giuria di BallandoConLeStelle 2023. Con grande piacere Milly ve la presenta: siete pronti? ", si legge nella video presentazione dei giurati con quel "nuova" a sottolineare l'hype, che si è voluto creare attorno a un rinnovamento, che in realtà non è avvenuto.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Il post è stato l'occasione perfetta per Selvaggia Lucarelli per tornare a salutare il pubblico. " Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea ", ha ironizzato su Twitter la giornalista, condividendo il video di Milly Carlucci e raccogliendo i commenti dei suoi follower. Ma i più attenti l'hanno subito bacchettata per il presunto errore grammaticale nel cinguettio. "Gli hai lasciato? L’italiano invece dove lo hai lasciato?", ha commentato una utente mentre un altro aggiungeva: "Non è stata nemmeno capace di superare l'esame da giornalista, non si può pretendere che conosca la grammatica" .

Sotto la lente di ingrandimento è finito il pronome scelto dalla Lucarelli "gli", quando nel video a parlare è Milly Carlucci per la quale sarebbe stato necessario l'uso del "le". Ma la giurata potrebbe avere commentato riferendosi al programma, Ballando. Chissà. Intanto sul suo ritorno non è mancata neppure la stoccata finale di un follower: " Cara Selvaggia ma non era tutto un "Costa magna-magna"? Per come hai finito lo scorso anno avresti fatto più bella figura a farti da parte almeno per una stagione" . Polemiche a parte, Selvaggia Lucarelli dal 21 ottobre tornerà come giudice.