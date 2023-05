"È stato fastidioso...". Selvaggia Lucarelli confermata a Ballando con le stelle

Tanto chiasso per niente. Alla fine, Selvaggia Lucarelli e tutti gli altri giudici, che da anni siedono al banco della giuria di Ballando con le stelle, sono stati riconfermati anche per la prossima edizione. Dell'addio della giornalista si era fatto un gran parlare subito dopo l'ultima finale. La stagione della Lucarelli - a causa della partecipazione al programma del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli - era stata la più complessa e litigiosa per stessa ammissione della giurata e le voci di un possibile addio avevano trovato terreno fertile sul web e sui social.

La parola fine ai rumor l'ha messa, però, Milly Carlucci, che ha confermato in toto la sua storica giuria. Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith torneranno dietro il bancone di Ballando con le stelle a dare giudizi, alzare palette e a scontrarsi tra loro in favore di telecamere e share. Dagospia non ha fatto neppure in tempo a dare la notizia in anteprima, che Selvaggia Lucarelli era pronta a commentare. Dove? Non sui social, dove è solita dire la sua su tutto, ma sulle pagine di Chi, che l'ha intervistata nell'ultimo numero in edicola.

Lucarelli infastidita dai gossip

Infastidita dai continui rumor su una sua possibile dipartita causa incompatibilità con altri giudici, la giornalista ha voluto precisare alcune cose, smentendo voci e indiscrezioni. " Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero", ha dichiarato la giornalista nella lunga chiacchierata con il settimanale, proseguendo: "Ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose" . Ma tutto il chiacchiericcio dei mesi scorsi è servito comunque a creare attesa sul programma per la gioia della Rai, della conduttrice e della stessa Lucarelli.

La provocazione