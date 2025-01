Addio a Fiore De Rienzo, storico giornalista di "Chi l'ha visto?" e padre dell'attore Libero

Ascolta ora 00:00 00:00

" Profondo cordoglio " è stato espresso da tutta la redazione dello storico programma di Rai3 "Chi l'ha visto?" per la scomparsa di uno dei suoi più grandi giornalisti, Fiore De Rienzo, padre dell'attore Libero scomparso prematuramente nel luglio del 2021. A darne notizia i fratelli Giuseppina e Gigi e la redazione del programma condotto da Federica Sciarelli.

Chi era il giornalista

65 anni romano, giornalista di cronaca nera si era occupato a lungo del caso Orlandi, conducendo una delle poche interviste rilasciate dalla madre di Emanuela, e aveva lavorato con “Telefono Giallo”, uno dei programmi di cronaca più importanti nella storia della Rai.

Le condoglianze

" Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo " ha scritto il fratello sui social dando appuntamento a tutti per l'ultimo saluto oggi, 29 gennaio, fino alle 17, nella camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. Grande commozione anche da parte della redazione che lo ha visto per lunghi anni al lavoro: " Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di 'Chi l’ha visto?' per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia ".