"Addio Franco", la tv il mondo dello spettacolo e della politica ricorda Franco di Mare

Se n’è andato a 68 anni un grande giornalista, Franco Di Mare, e come succede per i grandi il vuoto che lascia, spinge tutti quelli che lo hanno conosciuto, chi gli ha voluto bene, o soltanto chi seguiva le sue trasmissioni, leggeva i suoi libri, a lasciare un pensiero che lo ricordi e che apra uno spiraglio privato sulla vita del giornalista che ha dedicato la sua esistenza al racconto di quello che succedeva nel mondo.

Nella lunga carriera ha raccontato in prima linea i più grandi conflitti nel mondo. La malattia, come aveva denunciato solo qualche tempo fa, dopo aver respirato amianto. Sono centinaia e centinaia i messaggi di colleghi, Vip, personalità del mondo della politica che hanno scritto il suo nome e lasciato un ricordo.

I Colleghi del Tg1

A partire dai colleghi Tg1 che hanno scritto: " Il Tg1 piange la scomparsa di FrancoDiMare, un grande amico e un grande collega, professionista impeccabile e coraggioso sia nelle vesti di inviato di guerra prima sia poi in quelle di conduttore e direttore di rete. Tutta la redazione si stringe con affetto alla famiglia ”. Seguito da quello della Rai: " La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta “Frontiere” da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell'Azienda tutta ".

Il messaggio di Roberto Sergio

L’Ad Rai Roberto Sergio, ha voluto lasciare con una nota, un pensiero privato in ricordo del giornalista: " Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro ".

La vicinanza della politica

Tanti anche i messaggi dal mondo della politica: “ È una notizia che mi addolora profondamente. Proprio meno di una settimana fa avevo ricevuto un suo messaggio che mi spiegava i motivi per cui non mi rispondeva " ricorda il ministro Gennaro Sangiuliano aggiungendo: Evocava quando eravamo stati insieme a Sarajevo durante la guerra della ex Jugoslavia perché gli avevo mandato su whatsapp una vecchia fotografia che gli avevo scattato in cui lo ritraevo lui insieme a Fabio Chiucconi ”.

Uno dei primi a mandare i saluti al giornalista, il presidente del Senato Ignazio La Russa: " Una vita dedicata con entusiasmo, passione e dedizione alla professione giornalistica che ha saputo svolgere con grande competenza e serietà, realizzando inchieste e servizi in tutto il mondo. Solo poche settimane fa aveva reso pubblico il suo male incurabile, con grande dignità e coraggio. Il cordoglio, mio personale e del Senato della Repubblica, ai suoi familiari ". A lui si è unito il ministro della difesa Crosetto: “ È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa del grande giornalista e volto storico della televisione italiana. Ricorderemo sempre il suo impegno e la sua passione per l'informazione anche nel mio ambito ”

“ Ci lascia un grande giornalista che ha saputo raccontare la verità con serietà e professionalità, fino al suo ultimo giorno. Un abbraccio sincero alla famiglia ” scrive Maria Elena Boschi di Italia Viva. Mariastella Gelmini chiede alla Rai di ricordarlo: " Cordoglio per la scomparsa di Franco Di Mare, un giornalista che ha saputo raccontare in tutti questi anni l’Italia e il mondo, entrando nelle case degli italiani sempre con il sorriso. Ora la Rai renda omaggio a questo grande professionista".

Il mondo dello spettacolo

Un semplice ma sentito “ Ciao Franco ” è arrivato da Antonella Clerici, mentre un lungo ricordo è quello lasciato da Fabio Fazio: “ Sapevo come tutti che sarebbe potuto succedere a breve, ma poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti. Ci ha lasciato una grande lezione Franco in quella intervista a Che tempo che fa. è stato molto importante quello che ha detto e quello che ci siamo detti prima, sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. Un gran dolore ”. Anche Mara Venier ha scritto: “ Caro Franco ti ho voluto bene "

La Polizia e i Vigili del Fuoco