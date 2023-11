Addio al giornalista Franco Zuccalà, volto storico di "90° minuto"

Se n'è andato all'età di 83 anni nella notte tra il 29 e il 30 novembre, il giornalista sportivo Franco Zuccalà. Volto del giornalismo sportivo della Rai, da Novantesimo Minuto alla Domenica Sportiva era anche uno dei più conosciuti inviati del Tg1. Nella sua lunga carriera aveva collaborato anche con molti giornali, come La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport, da redattore, inviato e caporedattore. Ha seguito dieci Mondiali, quattro Olimpiadi, otto Europei e due Coppe d’Africa. Ha ricevuto la Laurea honoris causa in Scienza delle Comunicazioni alla Columbia University di New York. Ha vinto importanti premi giornalistici come il Boccali, il Brera.

A darne notizia il presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo: “ Scompare un amico, ancora prima che un maestro ”, ha detto rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo di Zappalà in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell’Ussi.

La sua carriera

Era nato a Catania nel 1940, ma aveva lasciato subito la Sicilia per iniziare la sua avventura giornalistica con la carta stampata. Raggiunse però la popolarità con la carriera in Rai. Rimangono storici i suoi servizi da inviato per tante trasmissioni sportive diventate cult, come La Domenica Sportiva, Novantesimo Minuto, Il Processo del Lunedì e il Tg1.

Per molti anni da New York aveva anche presentato per Rai Corporation "I temi del calcio", un programma bisettimanale seguito in tutta l'America. Riuscì ad intervistare grandi personaggi come Nelson Mandela, Henry Kissinger, Gianni Agnelli, Sophia Loren oltre ai più grandi campioni del calcio, da Pelè a Maradona, da Cruijff a Beckenbauer. Dagli anni 2000 era diventato editorialista dell'agenzia Italpress.

La maglia azzurra

Nel 2014 il portiere Gianluigi Buffon e l’allenatore Cesare Prandelli gli hanno consegnato la maglia azzurra numero 50 per il suo mezzo secolo al seguito della Nazionale. Gli è stata anche attribuita la Guirlande d’honneur della Federation Internationale Cinema Television Sportifs per la sua lunga carriera.