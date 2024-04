Isola dei famosi, chi è Alessandro Tognoli, l'autore morto a 36 anni ricordato da Luxuria

La prima puntata dell'Isola dei famosi si è conclusa con un momento toccante: il ricordo dell'autore televisivo Alessandro Tognoli, scomparso all'età di 36 anni. Vladimir Luxuria ha voluto salutare l'uomo che da ormai tre anni lavorava dietro le quinte dell'Isola dei famosi e che, con la sua prematura morte, ha lasciato un vuoto incolmabile nella squadra del reality.

"Voglio chiudere con un ricordo. Un saluto ad Ale. Ha lavorato a tante Isole, era il suo programma preferito", ha detto Vladimir Luxuria poco prima di chiudere la prima serata del reality, aggiungendo: "Speriamo che ti sia piaciuta questa prima puntata". Poi sul maxischermo posizionato alle spalle del conduttore e degli opinionisti è comparsa la scritta "Ciao Alessandro" impressa sulla sabbia bagnata delle spiagge dell'Honduras, sulle quali Tognoli aveva camminato nelle ultime tre edizioni del reality come autore e tecnico della squadra in esterna, che si occupa della realizzazione del programma.



Alessandro Tognoli è morto lo scorso 23 marzo al termine di una lunga battaglia combattuta contro un tumore. A dare la notizia del decesso era stata la famiglia ma anche i colleghi di Banijai, dove l'autore ha lavorato per anni. "Abbiamo perso uno dei colleghi migliori", hanno detto coloro che hanno lavorato accanto a Tognoli per anni, conoscendone la professionalità, l'allegria ma soprattutto la sensibilità. "Non perdeva mai un programma, di qualsiasi genere, li preferiva anche ai cartoni animati", ha raccontato di lui Cristiano Tognoli, il fratello di Alessandro, giornalista sportivo e collaboratore di Sky. La passione per la televisione e per i programmi si era concretizzata nell'apertura di un forum, denominato Reality House, rivolto a tutti coloro che amavano parlare del mondo della televisione e dei programmi.

Laureato in psicologia clinica, originario di Brescia, Alessandro Tognoli aveva vissuto in diverse città europee prima di stabilirsi a Milano, dove viveva con il marito, Alessio, sposato a novembre del 2023. Dopo una breve esperienza in Magnolia, l'autore era approdato alla casa di produzione Banijai nel 2019. Alle spalle aveva un lungo curriculum di esperienze come autore di programmi di successo come Masterchef e Cucine da Incubo. Dopo avere scoperto di avere il cancro Alessandro ha saputo lottare con dignità portando avanti i suoi impegni e lasciando un ricordo profondo nei colleghi, ma anche un vuoto doloroso. "Non c’è una battaglia da vincere o da perdere, non sono un lottatore, non c’è il brutto male. Ho un tumore e si fa tutto quello che si deve fare per trattarlo.