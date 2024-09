Amadeus inizia a Discovery lamentandosi della Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Lui dal 22 settembre sarà il terzo magnete. Dopo Crozza e Fazio, Amadeus farà il suo ingresso in uno dei gruppi televisivi più potenti a livello internazionale, Warner Bros. Discovery. Se Crozza ha aperto la strada sul Nove come campione della tv generalista e se Fazio lo ha seguito come punta di diamante nel settore attualità/cultura, ora «Mister 50 per cento di share» lo diventerà nell'intrattenimento. E non solo per una serata alla settimana, ma per tutti i giorni, all'ora di cena, con il format I soliti ignoti che cambia solo nome in Chissà chi è.

Insomma, con l'arrivo del presentatore, il Nove mira a diventare un grande canale generalista e lo fa comprando i pezzi da novanta dalla Rai. E come si fa con i calciatori, quando si prende il cartellino mica gli si cambia ruolo in campo: Amadeus farà a Discovery quel che lo ha reso un numero uno e cioè quiz, musica e talent show. Quindi, l'unica vera innovazione - del resto così illustrata dai vertici del gruppo in una insolita conferenza stampa all'Università Cattolica di Milano - è l'innesto di uno showman dai numeri di share luminosi nel sistema Warner Bros, che comprende tanti canali e tanti programmi.

Dunque si comincia domenica con un doppio debutto: il giochino Chissà chi è e il Suzuki Music Party, seratona di musica con gli artisti che presentano il loro inedito autunnale. Non c'è gara, non siamo a Sanremo, ma Amadeus snocciola la scaletta dei cantanti come se fossimo in conferenza nel roof dell'Ariston: tra gli altri, Anna, Tananai, Lazza, Mannoia, Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Baby Gang, Ornella Vanoni, Achille Lauro.

Nonostante il clima di entusiasmo come si addice a una università, c'è anche spazio per fare il punto sul complicato addio del presentatore alla Rai, condito con «scelta di libertà», polemiche post-sanremesi, senza contare quelle con l'ex agente Lucio Presta, su cui Amadeus preferisce glissare.

«Non posso negare - si sbilancia - che alla registrazione dell'ultima puntata di Affari Tuoi non c'era nessun dirigente Rai e che mi è dispiaciuto». Eppure ammette che Viale Mazzini ha provato a trattenerlo, almeno a livello contrattuale: «Economicamente la Rai ha fatto di tutto per tenermi, ho avuto due bozze di contratto uguali nelle cifre e nella durata. Però dal punto di vista affettivo qualcosa è evidentemente venuto a mancare. La sensazione è che alcuni miei punti fermi non c'erano più, non ne faccio una questione politica, ho lavorato con tutti, con Teresa De Santis (a destra) e con Stefano Coletta (a sinistra)...». E aggiunge: «Alla Rai ho dato molto ma vedo che si fanno confronti impropri con le mie stagioni di Affari Tuoi e quella nuova (con Stefano De Martino). Ricordo che l'ho portato al successo e sono contento che stia andando bene anche senza di me».

Ora il presentatore se la dovrà vedere in sfida diretta oraria con il suo successore. «Ma noi partiamo dal tre per cento - mette le mani avanti - se facciamo anche un punto in più va benissimo, se arriviamo al 6 è un successo». In realtà la speranza dei dirigenti Warner è che si replichi l'effetto Fazio che si è portato dietro tutto il suo pubblico, ma la situazione è ben diversa.

In ogni caso, il nuovo conduttore Discovery guarda alle sfide future. A fine ottobre guiderà una versione aggiornata della famosa Corrida di Corrado, poi se verranno idee si darà corpo alla parola «sperimentazione» su tutti i possibili mezzi televisivi del gruppo.

Per il resto del palinsesto, Discovery presenta qualche novità e ripropone gran parte dei programmi - da malattie terribili alle cerimonie di nozze agli amori a prima vista ai corsi di cucina - che hanno portato il gruppo nell'ultimo anno a essere terzo editore nazionale e il Nove a diventare ottavo canale nazionale (in prima serata). Crozza, appunto sul Nove, torna il 27 settembre e Che tempo che fa il 6 ottobre. La new entry è Belén Rodriguez che debutta quest'autunno su Real Time (e nel 2025 sul Nove) con Amore alla prova - dove delle coppie in crisi cambiano partner per 14 giorni per vedere se si devono lasciare con gli originali - e anche con Only Fun-Comic Show insieme ai PanPers.

Ottimo il cast delle attrici-comiche-artiste, da Virgina Raffaele a Teresa Mannino a Katia Follesa a Valentina Persia.

Invece l'arrivo di Amadeus

sposterà in fascia preserale Don't Forget The Lyrics con Gabriele Corsi in partenza il 30 settembre. Mentre Cash or Trash? con Paolo Conticini partirà a gennaio.

Insomma, la sfida dell'anno - lanciata a Rai e Mediaset - è aperta.