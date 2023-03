Amanda Lear, ospite a "Benedetta Primavera", senza freni su Simona Ventura e Alba Parietti

È andata in onda ieri sera, 17 marzo, la seconda puntata del nuovo show condotta da Loretta Goggi, in prima serata su Rai 1, Benedetta Primavera.

Tra gli ospiti della serata vi sono stati: Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan, Flavio Insinna e Amanda Lear.

Proprio quest’ultima è stata protagonista di alcune affermazioni che sicuramente hanno catturato particolarmente l’attenzione del pubblico. Infatti, Amanda Lear ha lanciato delle frecciatine contro la conduttrice Simona Ventura e la showgirl Alba Parietti.

L’ospitata di Amanda Lear

Amanda Lear, dopo essere stata annunciata dalla Goggi e dai comici Luca e Paolo, si è esibita sulle note di “I love you baby”. Subito dopo, la Lear, si è lasciata andare ad un’intervista insieme alla conduttrice.

Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, Amanda, ha ripercorso alcuni tra i momenti più significativi della sua carriera: “Ho deciso di fare molta provocazione, scandalo, foto nude. Questa ambiguità ha molto aiutato a rendermi popolare in Italia, perché questo è il Paese delle grandi voci e quella non era la mia qualità. Serviva creare qualcosa di diverso” ha commentato così, la cantante, il suo esordio nel mondo dello spettacolo in Italia.

La copertina di Playboy

Nel corso dell’intervista, ha anche rivelato dei dettagli sulla prima copertina di Playboy che la vedeva protagonista. Infatti, una volta comparsa sullo schermo la foto di una sua copertina sulla rivista, la Lear ha aggiunto: "La prima copertina di Playboy che ho fatto, ero un po' imbarazzata e quindi chiesi che fosse una donna a fotografarmi, non un uomo. Una tedesca che mi ha fotografata completamente nuda, peli e tutto, lì si vedeva che non ero una bionda vera. Però allora andava di moda, tutte le attrici e tutte le cantanti dovevano fare questo genere di foto sexy".

Amanda Lear e Claudia Schiffer

Nel corso di un gioco, in cui la Goggi le avrebbe dovuto dare degli spunti, in modo tale da suscitare in lei dei commenti, le è stata mostrata una foto di Claudia Schiffer e Amanda ha subito commentato, raccontando uno degli aneddoti tratti dalla sua biografia: “Claudia Schiffer… Si parlava di fare un film sulla mia vita. Hanno pensato a lei per la mia parte. Le ho dato il libro e mi ha detto “Mi piace il tuo libro, chi te l’ha scritto?” E le ho risposto “Mi fa piacere che ti sia piaciuto, chi te l’ha letto?”.

I commenti al veleno su Simona Ventura e Alba Parietti

Nel corso dell’intervista, non sono, però, mancati di certo commenti pungenti e taglienti; in particolar modo, la Lear si è resa protagonista di alcune frecciatine ad Alba Parietti e Simona Ventura.

La Parietti, infatti, è stata valletta di un programma che la Lear conduceva e a quel proposito, la francese, senza peli sulla lingua, ha detto: “Avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti. Ragazza molto bella, intelligente, ma come valletta era negata”.

Ma non è finita qui, infatti, oggetto di un’altra bordata è stata Simona Ventura dal momento che, anche lei, aveva lavorato al programma della Lear. Così ha ironizzato, tra le risate, Amanda: "Simona Ventura una volta ha vinto e con i soldi che ha vinto si è pagata la prima rinoplastica e ha fatto carriera"

Per adesso né la Ventura né la Parietti, hanno commentato la vicenda, per quanto le due siano molto attive sui social e spesso, entrambe non si sono risparmiate nel rispondere a commenti non graditi che le riguardavano. Chissà se anche questa volta avranno qualcosa da dire.