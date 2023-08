Amici 2023: via Todaro e Arisa, dentro Emma e D'Amario?

Domenica 17 settembre andrà in onda la prima puntata di Amici 2023 e le indiscrezioni sul cast del programma si moltiplicano. Secondo i bene informati, nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi ci saranno due nuove insegnanti, che dovrebbero sostituire Arisa e Raimondo Todaro. Le voci sono insistenti e gli indizi social, che parlano di un "cambio della guardia", ci sono tutti.

Secondo il settimanale Nuovo Tv Emma Marrone e Elena D'Amario sarebbero pronte a sostituire i due prof uscenti in una vera e propria "rivoluzione". La prima, ex allieva di Amici e già direttore artistico del Serale, sarebbe un gradito ritorno negli studi del talent ma in una nuova versione, quella di docente. La seconda, anche lei ex allieva (era il 2009) e ballerina professionista del programma, avrebbe ottenuto una promozione sul campo. Un passaggio dalla pista alla docenza, che avrebbe reso entusiasta Rudy Zerbi, da sempre affascinato dalla danzatrice pescarese.

Emma ad Amici 2023, gli indizi

Emma sarebbe dunque pronta a prendere il posto di Arisa, il cui addio ad Amici viene dato per certo da giorni. La cantante dovrebbe passare nel cast di The Voice Kids come giudice e spera di poter partecipare al prossimo festival di Sanremo 2024. Impegno inconciliabile con il talent di Canale 5, che prosegue fino a maggio. A confermare l'arrivo di Emma nella scuola sarebbero state, invece, le sue parole scritte pochi giorni fa in una storia Instagram. " Mi prendo un piccolo periodo di pausa ma torno presto e vi sconvolgo la vita ", ha detto sibillina Emma, prima di concedersi le meritate vacanze. E in molti hanno letto tra le righe un suo possibile ritorno ad Amici nell'inedito ruolo di insegnante.

Todaro fuori, dento D'Amario?

Elena D'Amario dovrebbe sostituire, invece, Raimondo Todaro. Di lui si dice che abbia avuto qualche screzio con Maria De Filippi nell'ultima edizione di Amici e per questo avrebbe deciso di lasciare il banco per nuove sfide lontano dalla tv. Todaro ha portato a casa un ottimo risultato nell'ultima edizione, portando alla vittoria del talent il suo allievo Mattia, ma la ballerina professionista Elena D'Amario sarebbe pronta a sostituirlo. Del resto, la danzatrice è di casa ad Amici e da anni lavora dietro le quinte e in pista con le coreografie degli allievi, oltre a essere un personaggio molto amato e apprezzato dagli artisti italiani. Dunque, accantonati i gossip per la storia d'amore con Massimiliano Caiazzo, protagonista della serie "Mare Fuori", Elena è pronta a una nuova sfida.