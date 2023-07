Arisa dice (di nuovo) addio ad Amici e sbarca in Rai. Ecco dove la vedremo

" Se tornerò ad Amici? Non lo so ". Così parlava Arisa alcuni mesi fa pochi giorni dopo la finalissima del programma di Maria De Filippi. Oggi, però, quell'incertezza sembra essere svanita. Secondo quanto spifferato dal sito Dagospia, infatti, la cantante genovese sarebbe pronta a passare da Mediaset alla Rai per un ruolo da giurata nel talent musicale The Voice of Kids, che tornerà in onda entro l'inverno.

Dopo Amici Arisa approda in Rai

Lo scorso giugno, in un'intervista rilasciata a Tag24, Arisa aveva rivelato di non sapere cosa le avrebbe riservato il futuro in campo televisivo. " Per me è stato un percorso molto bello, un'esperienza davvero intensa. Stare lì con i ragazzi è un ciclo, li conosci, crescono e finiscono l'anno con te ed è bello. Se tornerò nella nuova edizione di Amici? Non lo so se sarò ancora una professoressa ", aveva affermato l'artista, mettendo quasi le mani avanti su un possibile addio al talent di Canale 5, dove è stata protagonista per molti anni. Un addio che, oggi, sembra essere diventato concreto secondo quanto riferito dal sito Dagospia.

" Ci risiamo, Arisa dice addio ad Amici di Maria De Filippi! La cantante sbarcherà in Rai", ha anticipato Giuseppe Candela sull'irriverente sito di Roberto D'Agostino, svelando dove potremo vedere Arisa a partire dal prossimo autunno/inverno: "Sarà in giuria a The Voice Kids (ipotesi già ventilata da Davide Maggio), mancherebbe solo la firma ". Un passaggio che ricorda quello avvenuto nel 2020, quando Arisa lasciò il ruolo di insegnante di Amici per partecipare come ballerina allo show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle (poi vinto in coppia con il danzatore Vito Coppola).

Arisa verso Sanremo 2024