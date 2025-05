Antonella Mosetti abbandona l'Isola dei famosi: la decisione mette nei guai la produzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le ultime tre defezioni l'Isola dei famosi perde un'altra concorrente: Antonella Mosetti. La showgirl ha comunicato la decisione di volersi ritirare dal programma nelle scorse ore e a nulla sono valsi i tentativi dei compagni di avventura di farla tornare sui suoi passi. L'ex volto di "Non è la Rai" si è già imbarcata su un volo destinazione Milano e mercoledì prossimo, con ogni probabilità, sarà in studio con Veronica Gentili e Simona Ventura.

Da "Non è la Rai" a Onlyfans

Dopo avere esordito nel programma di Gianni Boncompagni "Non è la Rai" a metà degli anni '90 Antonella Mosetti ha ricoperto il ruolo di ballerina in numerose trasmissioni di successo come "Ciao Darwin", "Quelli che il calcio..." e "Paperissima Sprint". Dopo una breve parentesi come conduttrice di "Compagni di scuola", "Sipario" del TG4" e del "Festival di Castrocaro", di lei si sono perse le tracce almeno fino al 2016, quando è tornata protagonista in televisione grazie alla partecipazione al "Grande Fratello Vip". Ma anche in quell'occasione la tv non è riuscita a ridarle la popolarità di un tempo, per questo la showgirl è sbarcata sulla popolare piattaforma OnlyFans, dando una svolta hot alla sua carriera. La sua presenza all'Isola dei famosi poteva essere l'occasione per trovare nuovamente spazio in televisione ma i problemi personali sorti in Honduras l'hanno spinta a ritirarsi.

Il ritiro ufficiale

La comunicazione ufficiale del ritiro dall'isola è arrivata attraverso le pagine social del reality di Canale 5, ma le motivazioni che hanno indotto la showgirl ad abbandonare il programma a sole due settimane dallo sbarco in Honduras non sono state chiarite dalla produzione. "Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami" , aveva detto Antonella nel corso dell'ultima puntata, manifestando la volontà di voler abbandonare il programma anche a causa della recente morte del padre mai superata. L'intervento della figlia Asia, che l'aveva spronata a tirare fuori la grinta proseguendo nel gioco, l'aveva fatta desistere dall'idea di ritirarsi, ma la scelta è stata solo rinviata. Due giorni dopo la diretta settimanale Mosetti ha alzato bandiera bianca, annunciando il suo ritiro.

La squadra dei Giovani decimata

A sole due settimane dall'inizio del reality i ritiri salgono a sei. Decimata la squadra dei Giovani che, a poco a poco, hanno abbandonato in massa Cayo Cochinos. I primi ad alzare bandiera bianca sono stati Angelo Famao e Leonardo Brum poi, la settimana successiva, li hanno seguiti Camila Giorgi, Samuele Bragelli e Nunzio Stancampiano.

Grazie all'età e all'esperienza sembrano invece resistere i Senatori (con l'unica eccezione di Antonella Mosetti) che - nonostante le privazioni e le liti - pare possano arrivare alla fine del reality salvo nomination ed eliminazioni.