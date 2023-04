"Atto di incoscienza". La confessione dell'ex suor Cristina sull'Isola

Mancano poche ore all'inizio della nuova stagione dell'Isola dei famosi. Il cast è al completo, Alvin è già in Honduras per accogliere i naufraghi e Ilary Blasi è pronta a ritornare in prima serata da protagonista. Tra i vipponi che sbarcheranno alle Cayos Cochinos, oltre ai chiacchierati Jalisse e al duo di conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, c'è un personaggio che ha già catturato l'attenzione del pubblico da settimane: Cristina Scuccia.

L'ex suor Cristina è senza dubbio la concorrente più attesa alla prova di sopravvivenza in Honduras e a Verissimo, dove è stata ospite diverse volte, ha confessato di avere compiuto un azzardo nell'accettare di prendere parte al gioco; non solo per la questione bikini. L'ex monaca siciliana, che compirà 35 anni il prossimo agosto, ha svelato che sulle spiagge bianche dell'isola non indosserà il costume, ma pantaloncini e maglietta per " sentirsi più a suo agio" e non dare un'impressione sbagliata al pubblico. "Non volevo urtare la sensibilità delle persone ", ha dichiarato nell'ultima intervista rilasciata al Corriere prima di partire.

Cosa ha detto a Verissimo

A poche ore dall'inizio del reality Cristina Scuccia ha fatto un'altra confessione. Ospite insieme a Ilary Blasi dell'ultima puntata di Verissimo, l'ex suora ha svelato di avere compiuto un " atto di pura incoscienza ", decidendo di partecipare all'Isola dei famosi. " Se ci penso mi sento sopraffatta da tutte le paure ma cerco di non pensarci. A partire dal salto dell'elicottero e ho paura anche dell'acqua, ma questa esperienza mi farà affrontare tutti i miei timori ", ha ammesso davanti a Ilary Blasi, che l'ha subito messa sotto pressione: " Sappi che il mio obiettivo sarà vederti in bikini". Una provocazione, che Cristina non ha raccolto, cambiando argomento : "Cercherò di essere me stessa più che posso e avere pazienza ".

L'ospitata della Scuccia a Verissimo ha sollevato anche qualche dubbio sull'inizio dell'avventura all'Isola dell'ex monaca. L'intervista con la Toffanin era registrata, ma la siciliana potrebbe comunque non essere partita insieme ad altri concorrenti, che da giorni si mostrano in Honduras attraverso i social network. I telespettatori ipotizzano, dunque, che non tutti i vipponi entreranno in gioco nel corso della prima puntata (lunedì 17 aprile) ma scaglionati, come successo al Grande fratello vip. Per sapere veramente cosa accadrà bisognerà attendere l'inizio dell'avventura dei naufraghi.