"Non indosserò il bikini perché...". La confessione dell'ex suor Cristina sull'Isola dei Famosi

È innegabile. Nel cast dell'Isola dei famosi, al via lunedì 17 aprile su Canale 5, la concorrente più attesa alla prova di sopravvivenza è Cristina Scuccia. L'ex suor Cristina ha deciso di mettersi in gioco in un reality a pochi mesi dall'addio agli abiti monacali e le critiche non sono mancate. " Ci ho messo molto tempo prima di accettare, avevo paura", ha ammesso la Scuccia nell'ultima intervista rilasciata prima di partire per l'Honduras. Ma i timori, a quanto pare, non l'hanno frenata e lei è pronta a farsi conoscere dal pubblico: "Se ti metti in gioco scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace ".

Tra velo e bikini

Al Corriere della Sera, Cristina Scuccia ha confessato di sentire la mancanza degli abiti sacri e della routine della vita in convento, ma non dell'essere suora: " Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola anche senza l'abito ". Chi si aspetta, però, di vederla in bikini rimarrà deluso. La siciliana ha scelto di vivere la sua esperienza sull'Isola in modo morigerato. " Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso ", ha rivelato lei, spiegando ancora: " Non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità ". Per questo davanti alle telecamere l'ex suor Cristina indosserà pantaloncini corti. Una scelta che potrebbe farla subito finire nel mirino delle critiche.

Convivenza e privazione