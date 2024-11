Ma è "Ballando" o un ring?

Ascolta ora 00:00 00:00

Vabbè, siamo dalle parti del solito dilemma televisivo: alzare i toni e lo share o restare nell'ambito della buona educazione e non vincere la gara dell'Auditel? Dentro questa danza di numeri si muove da molte stagioni Ballando con le stelle che, mettendo in pista giurati e concorrenti agguerriti, a volte svolazza sulle punte ma a volte inciampa per gli sgambetti. È successo con il caso del ballerino Angelo Madonia il quale, reo di aver litigato o provato a contrastare o semplicemente aver osato ribattere, a sua maestà Selvaggia Lucarelli è stato allontanato dal programma per «divergenze professionali». Addirittura, mai si era visto prima. Deve averne combinate delle belle, che non si vedono sullo schermo, per subire una esclusione del genere. Al suo posto, a fianco di Federica Pellegrini (con Madonia nella foto), rimasta interdetta per tutta la vicenda, ci sarà da sabato lo storico ballerino Samuel Pedron.

Sta di fatto che tutti questi battibecchi danzerecci (soprattutto quelli con protagonista Sonia Bruganelli, fidanzata del suddetto Madonia) che fanno tanto discutere gli spettatori quest'anno hanno portato lo show di Raiuno a superare addirittura l'avversario Tu sí que vales di Canale 5 che comunque ha fatto sempre faville come ascolti senza mettere in campo litigi, offese e tensioni. Resta la domanda iniziale: vale la pena tutto ciò per la tv pubblica?