Ballando con le stelle, stasera la finale: ecco il meglio e il peggio dell'edizione 2025

Questa sera andrà in onda su Rai 1 la finale della ventesima edizione di Ballando con le stelle, il programma guidato da Milly Carlucci diventato ormai un appuntamento fisso della stagione autunnale della Rai. Una ventesima edizione che prometteva di far faville già dall'annuncio del cast che aveva accettato di scendere in pista: dalla competitiva Martina Colombari al "protegé" Paolo Belli, fino ad arrivare a Barbara D'Urso, che senza dubbio era la concorrente più attesa di questa stagione. Arrivati alla fine di questa corsa e in attesa di scoprire questa sera quale sarà la coppia vincitrice, ripercorriamo i momenti cardine di questa edizione, in cui concorrenti e membri della giuria hanno spesso dato il meglio e il peggio di sé.

I lutti e il tatto (che non sempre c'è stato)

Questa edizione di Ballando con le stelle è stata forse una di quelle che ha dovuto patire maggiormente il peso delle perdite che hanno colpito i concorrenti. La prima a salire in pista col cuore spezzato è stata Nancy Brilli che, poco prima di una puntata, ha perso la sua amata cagnolina Margot, del cui affetto ha parlato nel video che precede ogni esibizione. Dopo aver ballato, Nancy Brilli ha accolto anche le condoglianze della giuria. Selvaggia Lucarelli, che ha detto di comprendere il dolore e il coraggio, ha però sottolineato che la Brilli non poteva fare affidamento sul "bonus lutto". Una frase davvero poco elegante che ha fatto nascere non poche polemiche. Poche settimane dopo è stata la volta di Simone Di Pasquale, quest'anno in competizione con la Signora Coriandoli: il ballerino e maestro è salito sul palco lo stesso giorno della perdita della madre, con il cast di Ballando con le stelle che gli si è stretto intorno. Uno dei lutti più brutali, perché del tutto inatteso, è stato quello che ha colpito Andrea Delogu, che ha dovuto dire addio al fratello, morto il 29 ottobre a seguito di un incidente stradale all'età di diciotto anni.

Il "caso" Marcella Bella

Uno dei momenti peggiori di questa edizione di Ballando con le stelle è forse quello che ha riguardato il percorso di Marcella Bella. La polemica ha preso il via sin dalla prima puntata di questa ventesima edizione, quando sono arrivati commenti tutt'altro che lusinghieri sugli abiti e i movimenti di Marcella Bella. La cantante non ha reagito bene ai commenti della Lucarelli, che l'ha definita "smutandata", né a quelli di Fabio Canino, che l'ha di fatto paragonata a una "signora arrapata dei villaggi turistici". Marcella Bella si è offesa a morte per questi commenti: da una parte non sono stati eleganti gli epiteti rivolti alla cantante, ma dall'altra la reazione di Marcella Bella è parsa esagerata, soprattutto perché si è prolungata nel tempo, nonostante la Bella avesse accettato subito le scuse di Canino.

Il famoso "lastra gate"

Una delle polemiche più accese di questa ventesima edizione di Ballando con le stelle riguarda quello che è stato ribattezzato il Lastra Gate. Tutto è iniziato quando Francesca Fialdini, in pole position per vincere questa edizione dello show, è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio al piede destro, che ha dovuto tenere pressoché immobile per non correre il rischio di peggiorare la situazione. A questo infortunio si è aggiunta anche la scoperta di avere tre costole incrinate. Sui social ha cominciato a rimbalzare la notizia che Fabio Fognini avrebbe richiesto le radiografie della Fialdini a mo' di prova, per provare appunto che l'infortunio ci fosse davvero e che non fosse solo una strategia. Fognini, poi, ha puntualizzato sui suoi account social che non era vero che aveva chiesto le lastre alla collega-concorrente, ma che da sportivo aveva semplicemente sottolineato quanto fosse difficile recuperare in breve tempo un infortunio alle costole come quello della Fialdini. Anche Milly Carlucci, intervenuta a La vita in diretta, ha spiegato che Fialdini e Fognini si erano scontrati nel dietro le quinte a causa di un malinteso su alcune parole, ma che si erano chiariti subito. Tuttavia il dubbio su quello che è successo davvero rimane.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso

Era senza dubbio uno dei momenti più attesi di questa edizione: il momento in cui Selvaggia Lucarelli avrebbe dovuto "giudicare" il ballo di Barbara D'Urso che, a 68 anni, è senza dubbio una delle concorrenti più interessanti di Ballando con le stelle. Sin dalla prima puntata, la giurata ha cercato di provocare la conduttrice. Lucarelli ha incalzato costantemente la D'Urso, che all'inizio ha cercato di mantenere un profilo basso. Occhi alla telecamera, sorriso e tono pacato con cui spiegava di essere andata a Ballando con le stelle per imparare, mettersi in gioco e ascoltare le critiche. La Lucarelli ci ha provato in tutti i modi a provocarla, persino arrivando a dire: "Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv: il trash". Alle battute sulle "faccette" fatte in favore di camera, alla compostezza studiata delle risposte e persino al suo percorso in televisione, Barbara D'Urso ha risposto prima con una certa indifferenza, salvo poi usare il sarcasmo più palese per tenere testa all'avversaria. Con tanto di "agli amici a casa, col cuore", formula che usava come chiusura del suo programma pomeridiano su Canale 5.

L'unico momento in cui perde davvero le staffe è quando viene messa in dubbio non solo la sua professionalità, ma anche i motivi per cui è stata allontanata da Mediaset. Inutile mentire: gli scontri tra le due hanno rappresentato alcuni dei picchi più alti di questa edizione.