Ilary Blasi e il "segreto" della canzone scelta a Verissimo

Su Totti e Noemi, la crisi e il divorzio Ilary Blasi non ha proferito parola a Verissimo, ma in studio qualcosa dell'ultimo difficile anno la conduttrice dell'Isola dei famosi lo ha detto. Dietro le righe. Lo ha fatto nel momento del suo ingresso nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, ballando sulle note di "Flowers" e mostrandosi per la prima volta in tv dopo la fine del suo matrimonio con il Pupone.

La scelta della canzone che introduce l'ospite non è mai causale. Lo stacchetto musicale dice qualcosa del personaggio che a Verissimo arriva per raccontarsi. E se Ilary ha scelto di non alimentare gossip e pettegolezzi rilasciando dichiarazioni sulla separazione da Francesco Totti, la canzone scelta per il suo ingresso ha parlato per lei.

La frecciata a Totti

Ilary Blasi è entrata nello studio televisivo sulle note di "Flowers", ultimo singolo di Miley Cyrus. Il brano racconta di una storia d'amore finita tra dolore e sofferenza, ma parla anche del ritorno a un'indipendenza emotiva e alla consapevolezza di sé stessa. "Posso amarmi meglio da sola", canta l'artista americana, proseguendo: "Posso comprarmi dei fiori. Scrivere il mio nome sulla sabbia. Parlare con me stessa per ore di cose che non capisci". Nel testo Miley Cyrus fa una considerazione pungente nei confronti dell'ex, sottolineando come ora lei riesca ad amare se stessa meglio di lui e a molti, questo risvolto, è apparsa una chiara frecciata all'indirizzo di Totti.

L'ingresso danzante di Ilary, proprio ricalcando le movenze della Cyrus nel video, è stata la ciliegina sulla torta del messaggio che, in qualche modo, la romana ha voluto mandare a tutti: " Sono felice, l'ho superata" . Di risposte e spiegazioni in puntata, però, la Blasi non ne ha date, ma a parlare nuovamente per lei, in modo indiretto, è stata Michelle Hunziker, che nel video messaggio mandato in onda da Silvia Toffanin durante l'intervista ha parlato della forza di Ilary.

Nasconde le fragilità