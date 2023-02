La borsa rubata, il cinque a Morandi, il bacio: tutti i punti del Fantasanremo di ieri sera

Si è conclusa la prima serata dell'attesissimo Festival di Sanremo regalandoci non pochi momenti salienti, dalla furia distruttiva di Blanco al monologo di Chiara Ferragni. Con l'esibizione dei primi 14 artisti in gara si è già delineata una classifica parziale, che vede sul podio Marco Mengoni, Elodie e i Coma_Cose. Ma gli occhi dei social (e di quasi due milioni di persone) sono puntati su un'altra classifica, altrettanto provvisoria: quella parallela del Fantasanremo. Nel corso della serata, gli artisti in gara hanno collezionato e perso punti con una serie di azioni ben precise, dal batti cinque a Gianni Morandi ai ringraziamenti al pubblico. E qui, la classifica è molto diversa da quella ufficiale.

La classifica

In cima al podio troviamo Mr. Rain, con 65 punti. Medaglia d'argento, a pari merito, per Colla Zio, Coma_Cose e Mara Sattei, che chiudono la prima serata con 45 punti. La classifica prosegue serrata: a 40 punti troviamo Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna e Leo Gassman, mentre Anna Oxa, gIANMARIA, Marco Mengoni e Olly totalizzano 35 punti. All'ultimo posto Ariete, Elodie e Ultimo.

Tutti i Bonus

La partita del Fantasanremo si apre con la prima concorrente, Anna Oxa, che guadagna 10 punti solo per essere la prima a esibirsi. Il Bonus successivo lo ottiene gIANMARIA che, primo di una lunga serie, si gioca il gettonato batti cinque a Gianni Morandi, che gli fa guadagnare 10 punti. Raddoppia poi con la "scapezzolata" lasciando intravedere un capezzolo. Mr. Rain, come anche Marco Mengoni e Ultimo, porta a casa cinque punti facili perché presentato dalla co-conduttrice, Chiara Ferragni, ma poi fa il pieno con l'esibizione: 10 punti per aver suonato uno strumento, ben 15 per essersi improvvisato performer sul palco, oltre che cantante, e altri cinque per aver ringraziato il pubblico dopo la sua esibizione. Ad assicurargli il primo posto in classifica i 35 punti collezionati con i Bonus "sponsor": quello di Ticketone per aver menzionato la data del suo tour, quello di Lavazza per un abbraccio dopo aver cantato, quello di Pandora per un outfit luminoso e quello di Philadephia per aver cantato parte del suo brano sulle scale.

È poi il turno di Ariete, che guadagna 10 punti per essere stata presentata da un'ospite, Elena Sofia Maria Ricci e altri 10 per aver battuto il cinque a Gianni Morandi (lo ha battuto anche ad Amadeus, ma le regole non prevedono nessun raddoppio dei punti). Il secondo posto dei Coma_Cose è conquistato a suon di baci: tra i vari punti collezionati, cinque punti per un bacio sulla guancia a Chiara Ferragni, 10 per uno più romantico tra di loro sulle labbra e altri 10 per quello indirizzato al pubblico. Leo Gassman guadagna invece cinque punti ringraziando il pubblico, come anche Olly, che prende altri 10 punti per il doppio bacio ad Amadeus e Gianni Morandi. I Cugini di Campagna si accaparrano 5 punti per l'outfit luminoso e il "Bonus Dargen", per aver indossato gli occhiali da sole. Colla Zio, tra gli altri, può vantare 10 punti per il batti cinque a Gianni, mentre Mara Sattei chiude la serata con ben 45 punti, 10 solo per essere l'ultima a esibirsi. Menzione speciale per Piero Pelù, ospite della serata, che decide di regalare al pubblico del Fantasanremo una doppietta: ironizzando su Bonus e Malus della gara dello scorso anno, il cantante ha rubato la borsetta a una spettatrice in platea. Non essendo questa volta in gara, non totalizza nessun punto.

Tutti i Malus

Sono invece pochi i Malus distribuiti in questa prima serata. D'altronde siamo solo all'inizio. Sono quattro gli artisti in gara che hanno ricevuto un Malus, tutti con una penalizzazione di cinque punti e quasi tutti per colpa delle scale. Mr. Rain ha preso un Malus per essersi seduto sulle scale. Stesso discorso per Leo Gassman, mentre i Cugini di Campagna hanno perso cinque punti per non essere scesi dalla scalinata dell'Ariston e aver preferito un'entrata laterale al palco. Olly, invece, ha dovuto cedere cinque punti perché il presentatore (Amadeus) ha sbagliato il suo nome. Scampa a una penalizzazione di cinque punti Ariete, che ha rinunciato al suo immancabile cappello proprio per non togliere punti a chi l'ha scelta per far parte della sua squadra del Fantasanremo.