Caos all'Isola dei Famosi, Cecchi Paone perde la testa: "O così o me ne vado". La Blasi lo asfalta

" A settembre siamo stati interpellati in coppia e così è. Non ci separerete mai ". Così Alessandro Cecchi Paone ha iniziato la sua arringa nel corso dell'ultima diretta dell'Isola dei famosi. Il divulgatore scientifico si è rifiutato di continuare il reality da solo senza il compagno Simone, opponendosi alla novità imposta dallo spirito dell'isola, che ha voluto movimentare il gioco separando gli Accoppiados.

Smantellato il gruppo degli Accoppiados, i naufraghi sono stati divisi in soli due gruppi: Hombres e Chicas. Mentre Andrea, Pamela, Luca, Gian Maria e i Jalisse hanno accettato di buon grado la novità, Alessandro Cecchi Paone si è opposto alla decisione della produzione con forza. A niente è servito l'invito a ragionare arrivato dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, mentre Ilary Blasi spiegava la nuova fase del reality.

La sfuriata di Cecchi Paone

Già agitato per la momentanea assenza del compagno Simone - ricoverato in ospedale per accertamenti dopo un calo di pressione avvenuto nelle scorse ore - Cecchi Paone ha letteralmente perso la testa, rifiutandosi di proseguire da solo l'avventura in Honduras: " No, non ragiono ma so ragionare. Conosco i contratti, non facciamo gli avvocati. O in coppia o niente. Mi dispiace ". In studio lo hanno invitato a prendere la situazione per quella che è, cioè un gioco, e a divertirsi ma Alessandro non ha ceduto e i toni si sono ulteriormente accesi. " Mi fate notare troppe cose. Le cose le vivo come decido io non come decidono gli altri. La coppia non si scoppia per nessuna ragione al mondo", ha puntato i piedi il naufrago, criticando il reality : "Non sono sereno perché questo è un gioco al massacro ".

Le parole di Ilary Blasi

In studio sono partiti fischi e urla di disapprovazione nei confronti di Cecchi Paone e a quel punto Ilary Blasi, che fino a quel momento lo aveva invitato a calmarsi e a provare per una settimana la nuova soluzione (in attesa del ritorno di Simone su Playa Tosta ), ha messo i puntini sulle "i". " Alessandro, però, scusa non è la prima volta che fai l'Isola. Ci sei pure ritornato, sapevi benissimo cosa andavi a fare ", ha puntualizzato con fermezza la conduttrice, invitandolo a non fare il guastafeste e a mettersi in gioco come tutti gli altri concorrenti. Cecchi Paone ha preteso, però, che venissero ricontrollati i termini del contratto firmato per partecipare all'Isola, dicendosi pronto a lasciare il gioco già dalla prossima settimana nel caso lui e Simone vengano separati.