Falsissimo, accolto il ricorso di Signorini: Corona deve rimuovere tutti i contenuti

È stato accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di "Falsissimo", attesa oggi e "rimuovere i contenuti già diffusi".

Il procedimento del giudice civile Roberto Pertile “ordina” a Fabrizio Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video” e “tutti i contenuti (testuali, audio e video)” indicati nel ricorso, “ vieta e inibisce” a Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza.

Il giudice civile ha inoltre stabilito che l’ex agente fotografico depositi alla cancelleria del Tribunale di Milano "tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata" di Alfonso Signorini e relativi alla corrispondenza

"telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza".