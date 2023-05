Isola dei Famosi 2023, le pagelle: perfetti Mazzoli-Noise voto 8.5, “assenti” i Jalisse voto 4

È andata in onda ieri sera su canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi ed - esattamente come è emerso sin dai primi minuti di questa edizione -anche nella serata di ieri non sono mancate le sorprese. Infatti, Claudia Motta - reduce da un infortunio nei giorni scorsi - è stata ufficialmente costretta ad abbandonare il gioco, così come Marco Predolin per motivi di salute; in compenso, abbiamo visto approdare in Honduras Asia Argento per fare una sorpresa alla sorella Fiore e un nuovo concorrente, Gian Maria Sainato. A dovere abbandonare Playa Tosta la showgirl Nathaly Caldonazzo che proseguirà il reality sull’isola di Sant’Elena. Nella prossima settimana si sfideranno, invece, al televoto Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia. A commentare l’avventura dei concorrenti, in studio da Milano, i due opinionisti: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato dall’Isola, invece, Alvin.

Ecco le pagelle della terza serata.

Naufraghi

La tribù delle Chicas:

Nathaly Caldonazzo - voto 6

Il suo essere agguerrita l’ha mandata dritta in nomination nella scorsa puntata, forse lo stesso motivo per cui il pubblico ha deciso di farle abbandonare Playa Tosta. Tuttavia, tutto si può condannare a Nathaly, tranne la sua schiettezza e sincerità; infatti, senza peli sulla lingua ha il coraggio di metterci la faccia anche a costo di apparire antipatica agli occhi dei telespettatori. Proseguirà la sua esperienza da sola sull’isola di Sant’Elena ed è un vero peccato perché in sole due settimane è stata la protagonista indiscussa di molte polemiche (per non dire tutte) nate in Honduras.

Helena Prestes – voto 5.5

Anche in questa puntata la naufraga ha fatto emergere la sua forte personalità. Protagonista di un accesso scontro con Fiore Argento, Helena dimostra di essere un personaggio forte per le dinamiche del programma. Tuttavia, dovrebbe cercare di placare i toni perché siamo solo alla terza puntata e se continua così rischia di arrivare stremata alla fine del reality.

Corinne Cléry - voto 6

La Cléry meglio rispetto alla scorsa puntata anche se poco presente nel corso della serata. Nonostante questo, senza timore alcuno, si è lasciata andare a rivelazioni scottanti con Noise e Mazzoli tanto da rivelare a quest’ultimo, che se avesse avuto qualche anno in meno sarebbe stata tranquillamente con lui. Da apprezzare, quindi, la sfrontatezza e la sincerità.

Fiore Argento - voto 7

Fiore, “nata per stare in mezzo alla natura”, come recita Ilary Blasi nell’in bocca al lupo prima del verdetto delle nomination, è la prima a salvarsi dal televoto. Basterebbe guardare i suoi occhi per comprendere che dentro nasconde un mondo; la naufraga sembrerebbe essere pervasa da un senso di angoscia e malinconia che quest’esperienza potrebbe aiutarla a rimuovere. Per lei, la sorpresa della sorella Asia, che ci ha regalato una grande emozione nel corso della serata ed è stato belle vederle insieme. Sempre in prima linea quando c’è da esprimere la propria opinione, Fiore - a differenza di altri naufraghi - sembra essere entrata nelle dinamiche del reality.

Cristina Scuccia – voto 6

L’impressione che dà la naufraga è quella di misurare sempre ogni singola parola e stare attenta a qualsiasi cosa dica; probabilmente è consapevole della grande esposizione a cui è sempre sottoposta. Forse, non mettendole troppa pressione, la Scuccia riuscirebbe a lasciarsi andare un po' di più. Non ha paura, però, ad ammettere apertamente che per lei coloro che intraprendono la vita religiosa, qualora dovessero provare amore nei confronti di un’altra persona, dovrebbero abbandonare il mondo ecclesiastico.

La tribù degli Hombres

Christopher Leoni - voto 4

Il concorrente “fantasma” nel corso della serata, ma molto presente durante la settimana e, soprattutto, durante le nomination. Infatti, è il più votato dagli altri naufraghi che lo accusano di non essere sincero. Non sorprende se consideriamo che nella scorsa puntata sono emerse le bugie che ha detto sull’accensione del fuoco.

Andrea Lo Cicero – voto 5

È a lui che è destinato il “bacio di Giuda” di Nathaly Caldonazzo prima di lasciare Playa Tosta ed è lo stesso che riceve tante nomination da parte dei naufraghi che lo accusano di volere prevaricare sugli altri. Effettivamente, la sensazione che dà è quella di avere un carattere dominante che delle volte è un bene, ma delle altre – trovandosi in un grande gruppo – potrebbe rivelarsi controproducente.

Luca Vetrone – voto 4

“Cadavere” lo definiscono Mazzoli e Noise e, anche se l’abbiamo visto sicuramente di più rispetto alla scorsa puntata e non ha avuto paura di affrontare Andrea Lo Cicero, il naufrago dovrebbe cercare di fare uscire la sua vera personalità. In più, non sfugge certamente che per le potenzialità fisiche che ha potrebbe aiutare maggiormente il gruppo.

La tribù degli Accoppiados

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini – voto 5

Cecchi Paone accusa Nathaly di essere andata sull’Isola per un motivo che non coinciderebbe con il suo: quello della visibilità. Allora la domanda è: aldilà dell’esperienza “maieutica” per cui i concorrenti spesso dichiarano di andare sull’Isola, per cosa sarebbero lì? Meglio Antolini che dà vita ad un nuovo giallo in Honduras: chi è Melissa, la bimba cui spesso fa riferimento? Inoltre, vince la prova leader regalando l’immunità a tutta la tribù degli Accoppiados.

Marco Mazzoli e Paolo Noise - voto 8.5

Non si può che dare ragione a Vladimir Luxuria che chiede alla coppia di continuare in questa direzione; infatti, i due sono davvero un toccasana all’interno del programma. Sono loro che attraverso Radio Isola danno vita a dinamiche, formulando domande scomode per i naufraghi e non hanno problemi a dire ad alcuni compagni d’avventura di non sapere chi siano, dandogli dei “finti famosi”. Con ironia, alimentano la curiosità del pubblico ponendo quesiti all’ex Suor Cristina sulla sua vita sentimentale. La stessa Cristina che poi nominano spiegando di farlo per lei dal momento che avrebbe espresso la volontà di lasciare il reality. Inoltre, apprezzabile anche il lato “tenero” che è emerso in queste due puntate in cui hanno ampiamente dimostrato di provare un grande sentimento per le loro mogli.

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) - voto 4

Niente da fare per i Jalisse, anche nella puntata di ieri sera completamente assenti. Li abbiamo sentiti solo per le nomination, ma la coppia pare davvero essere estranea alle vicende honduregne.

Pamela Camassa – N.C.

La naufraga perde la sua compagna, Claudia Motta, costretta ad abbandonare l’Honduras a causa di un infortunio; al suo posto è arrivato Gian Maria Sainato che ha avuto modo di farsi conoscere nell’immediato. Tuttavia, la Camassa - esattamente come la puntata scorsa - rimane senza voto, poiché poco coinvolta nelle dinamiche.

Gian Maria Sainato - voto 4

È il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, ma in pochissimi minuti è riuscito probabilmente a guadagnarsi tutte le nomination della prossima puntata dal momento che ha sparato a zero su buona parte dei naufraghi. Vedremo cosa ci riserverà.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 7

Con un look inedito che presenta un biondo molto accesso apre la serata con una battuta ironica rivolta direttamente alla padrona di casa e al suo nuovo compagno, Bastian Muller e così dice: “Stasera sono pronta a fare il Bastian contrario”. Effettivamente, l’opinionista ci ha provato dal momento che è stata proprio la Luxuria a sganciare la bomba su un argomento di cui in questi giorni si è tanto dibattuto e così, chiede a Cristina Scuccia se, secondo lei, chi si innamora debba o meno abbandonare il velo lasciando poi intendere che potrebbe esserci qualcosa (di cui la Luxuria sarebbe a conoscenza) che l’ex suora tiene per sé.

Enrico Papi - voto 6

Fresco di tapiro, in studio sin dai primi secondi si respira un clima di imbarazzo, probabilmente dovuto alle vicende degli ultimi giorni che hanno visto Papi protagonista della polemica sull’ipotetico addio al ruolo di opinionista. L’imbarazzo, però, pare essere andato via nel corso della serata che ha visto l’ex conduttore di Sarabanda più contenuto e sicuramente più piacevole nei panni di opinionista. Sembrerebbe iniziare ad ingranare oppure semplicemente ha imparato la lezione.

Alvin - voto 7

Alvin come ormai ci ha abituato rimane una conferma. Preciso e puntuale nelle spiegazioni delle prove e paziente nel cercare di gestire i naufraghi quando si lasciano un po' troppo trasportare dalle diatribe e alzano i toni.

Ilary Blasi – voto 8.5

Ripropone il total black esattamente come la scorsa settimana, la bella Ilary - dopo essere tornata a zittire Papi esclamando “Ma che te frega Enrico” - ha condotto con la simpatia e l’ironia che ormai la contraddistingue. Con il suo fare sarcastico riesce a stemperare anche i momenti più seri regalando sempre una battuta che allegerisce il clima.

Il reality nella serata di ieri sera ha registrato un calo in termini di ascolto registrando il 17% di share. Resta da capire se il pubblico sia già stanco o se si tratti di una semplica casualità.