"Ti piacciono le donne o gli uomini?". La confessione dell'ex suor Cristina manda in tilt il web

In Honduras i naufraghi sembrano essere particolarmente interessati alla vita di Cristina Scuccia. Nelle ultime ore l'ex suora è stata bersagliata di domande sulla sua vita privata fuori e dentro al convento. Ma a fare scatenare il popolo del web sono stati i quesiti che Marco Mazzoli le ha posto sulle sue preferenze sessuali. Domande dirette e pungenti, alle quali la siciliana non si è sottratta, ma le risposte date dall'ex monaca hanno di fatto alimentato i dubbi sulla sua presunta omosessualità.

Cristina Scuccia è fidanzata?

Negli scorsi giorni si è diffusa la voce che l'ex suor Cristina abbia una fidanzata in Spagna, dove si è trasferita subito dopo l'addio agli abiti sacri. Per qualcuno la siciliana sarebbe pronta a fare coming out all'Isola dei famosi, ma altri sospettano che si tratti solo di una fake news. A Playa Tosta, però, l'interesse sulla vita privata di Cristina Scuccia è alto e Marco Mazzoli non si è lasciato sfuggire l'occasione di indagare, ponendo domande scomode alla naufraga. " Ma tu un fidanzato non lo vuoi?", ha domandato il conduttore radiofonico, ottenendo dalla siciliana un evasivo : "Perché questa ossessione per un uomo ".

La confessione di suor Cristina

Una risposta "fumosa", così l'ha definita un utente sui social network, come se l'ex suora volesse sottolineare che ci sono anche le donne. Così Mazzoli ha colto la palla al balzo per riformulare la domanda: " Ma ti piacciono le donne o gli uomini?". E la risposta della Scuccia ha sorpreso tutti: "Niente... mi piacciono le persone ". Una replica fin troppo evasiva per gli internauti, che hanno sottolineato come Cristina si sia lasciata sfuggire l'occasione per chiudere definitivamente l'argomento, alimentando invece i dubbi del pubblico.

Le risposte su sesso e amore