"Morgan in finale a X Factor? Ci sono due fazioni...". La rivelazione di Fiorello

Nessun ritorno per Morgan ad X Factor. A lanciare l’indiscrezione di un possibile “ritorno in pista” di Morgan nel talent targato Sky in occasione della finale, era stato proprio Rosario Fiorello a Viva Rai2; tuttavia, pochi minuti fa, nel corso della sua ironica rassegna stampa del suo show mattutino, Fiorello ha svelato come starebbero al momento davvero le cose.

La rivelazione di Fiorello

“Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell'ultima puntata di X Factor”, aveva svelato qualche giorno fa lo showman. Poi, aveva proseguito: “La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente...”.

Adesso, a distanza di qualche giorno, Fiorello è tornato a parlare della vicenda che vede protagonista Marco Castoldi e che ormai sta facendo discutere sempre di più. Così, nella puntata di oggi, mercoledì 29 novembre, il conduttore ha rivelato di avere una “talpetta”, nonché una fonte in Sky che gli avrebbe spiegato la realtà dei fatti.

In particolare, nelle ultime ore ci sarebbe stato un braccio di ferro tra Sky - ovvero la rete - e Fremantle, la casa di produzione. I primi avrebbero voluto a tutti i costi il reintegro di Morgan per la finale, i secondi, invece, si sarebbero opposti. “Nei giorni scorsi vi avevo parlato di Morgan e del suo possibile ritorno a X Factor, in tempo per la finale”, ha detto Fiorello. “Io ho le mie fonti, lo posso dire adesso – ha spiegato - Ho le mie fonti a Sky”. E ancora: “Quello che mi hanno detto è questo. Ci sono due fazioni, Sky e Fremantle. Fremante è quella che produce ed è quella che vuole Morgan. A loro piacerebbe tornasse. Sky, però, ha detto ‘stop Morgan’”. Infine, la rivelazione: “Chi ha vinto dei due? Ha vinto Sky, purtroppo non lo vedremo più ad X Factor”.

Fiorello ed il commento sul licenziamento di Morgan

Già la scorsa settimana, lo showman aveva espresso la sua opinione sull’allontanamento di Morgan da X Factor, prendendo le parti dell’ex giudice. “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan”, aveva detto direttamente dall’edicola allestita nel glass del Foro Italiano. Poi aveva aggiunto: “Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio”.

Fiorello – scherzando con gli altri due conduttori di Viva Rai2, Biggio e Casciari – aveva anche spiegato in che rapporti è con Morgan: “Con Morgan siamo sempre in contrasto, litighiamo pure ma nonostante quello la mia stima per lui è intatta”. Tuttavia, per Fiorello non ci sono dubbi: “È un grande artista, riconosco la genialità di Morgan, anche se a volte può essere molto scomodo”.