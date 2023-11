"Licenziato da X Factor". Ora Morgan rischia di venire cacciato dal talent

La quarta puntata dei Live di X Factor potrebbe essere stata l'ultima di Morgan. Secondo voci insistenti, infatti, il giudice potrebbe essere messo alla porta prima della prossima puntata in programma giovedì. A fare circolare l'indiscrezione bomba è FQMagazine, che parla del "licenziamento" dell'artista come di una cosa fatta. A portare la produzione del programma di Sky alla dura decisione sarebbe stato l'atteggiamento avuto da Morgan nel corso dell'ultima puntata.

Morgan, cosa è successo a X Factor

Nell'ultima puntata di X Factor Morgan ha dato spettacolo punzecchiando e criticando un po' tutti i colleghi giudici. Prima ha litigato con Ambra durante la messa in onda di un filmato, mandandola a quel paese (tutto ripreso dal cellulare di uno spettatore alle loro spalle), poi ha punzecchiato Fedez dicendogli che è "troppo depresso" (chiedendo poi scusa al rapper attraverso i social dopo la puntata), infine ha bacchettato la conduttrice Francesca Michielin, rea di avere commesso una gaffe su Ivan Graziani. Insomma, Morgan ne ha avute per tutti e sui social il giudice è stato il più commentato della serata, accendendo polemiche e ricevendo numerose critiche.

X Factor, Morgan fuori?

Così, nel post puntata, è iniziata a circolare la voce che Morgan potesse essere "cacciato" dalla trasmissione. Fonti vicine alla casa di produzione Freemantle hanno confermato a FQMagazine " che in queste ore si starebbero preparando le carte necessarie al licenziamento del giurato-cantautore-divulgatore ". E il motivo sarebbe legato proprio a quanto accaduto giovedì scorso con Ambra Angiolini, Francesca Michelin e Fedez. Da X Factor non arrivano né conferme né smentite ma intanto Marco Castoldi sembra avere dato un indizio in questo senso.

Le parole di Morgan