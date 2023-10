Sergio apre a Fedez in Rai: "Non è un epurato. Avrà spazio quando ci sarà chiarimento"

Il caso Fedez a "Belve" non è chiuso. Il rapper non sarà ospite di Francesca Fagnani ma non è escluso che possa esserlo in un prossimo futuro. Segnali di apertura sono arrivati dall'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, a margine dell'evento Ceo for Life svoltosi a Roma, in cui l'ad ha ribadito che ci sarà spazio per l'artista quando i fatti avvenuti a Sanremo e in occasione del 1° maggio saranno chiariti. " Fedez non è un epurato, è una persona che avrà spazio in Rai anche in futuro ma il suo è una caso particolare ”, ha affermato Sergio.

Le parole di Fedez su "Belve" e la Rai

A tornare sull'argomento della mancata intervista a "Belve" è stato Fedez che, al Corriere subito dopo le dimissioni dal Fatebenefratelli, aveva detto " Non ero bene accetto. Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano ". E sui motivi del suo desiderio a essere intervistato dalla Fagnani aveva dichiarato: " Sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l’intenzione di fare una bella cosa - di salute mentale - spero in futuro di riuscirci in qualche modo ". E a quanto pare Fedez potrebbe essere accontentato.

Il messaggio dell'ad Rai

Roberto Sergio ha prima voluto chiarire la questione legata alle tempistiche del "no" arrivato da viale Mazzini, arrivato molto prima del ricovero del rapper in ospedale. " La notizia di Fedez che non partecipa a 'Belve’ viene ufficializzata non quando la cosa accade ovvero dieci giorni prima del suo ricovero, ma casualmente durante il suo ricovero", ha rivelato l'amministratore delegato, spiegando: " Purtroppo, quando si tratta di Rai, c'è sempre la volontà o la tendenza a voler strumentalizzare con artifizi particolari le scelte che vengono fatte ".