David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori

Condotta da Flavio Insinna , affiancato da Bianca Balti , la 71a cerimonia di premiazione dei David di Donatello si è appena conclusa, ben oltre l’una e trenta del mattino. In diretta dagli Studi di Cinecittà, all’interno della cornice del nuovissimo Teatro 23, la cerimonia ha premiato il meglio del cinema italiano, senza tralasciare i discorsi sulla politica internazionale e sullo stato dell’arte e dei lavori creativi nel Bel Paese. A trionfare, come Miglior film, è stato Le città di pianura, pellicola diretta da Francesco Sossai, che è stata vera protagonista della serata.

La serata si è aperta con la consapevolezza di premi già assegnati in precedenza, come quello a Gianni Amelio per il David di Donatello alla Carriera, mentre al direttore della fotografia Vittorio Storaro ha ricevuto il Premio Speciale Cinecittà David 71 per l'apporto che ha saputo dare al cinema oltre i confini nazionali, che ha ricevuto il premio dalle mani di Stefania Sandrelli. Tra gli altri premiati ci sono stati anche il disegnatore Bruno Bozzetto, che si è portato a casa il David Speciale, come anche Ornella Muti. A Una battaglia dopo l'altra, il capolavoro di Paul Thomas Anderson che ha vinto anche il Premio Oscar al Miglior film, è andato il David al Miglior Film Internazionale. Non ha sorpreso la vittoria di Checco Zalone e del suo Buen Camino del David dello Spettatore, visti tutti i record che ha battuto all’uscita in sala. La serata è stata cadenzata dalle battute - molto spesso ridondanti - di Flavio Insinna, che ha scherzato fin troppo sui tempi da rispettare e sulla lunghezza dei discorsi dei vincitori. Tra gli ospiti musicali della serata ci sono stati Annalisa, Arisa e Tommaso Paradiso.

Le città di pianura, che, tra gli altri, si è portato a casa anche i premi alla Miglior Regia, alla migliore sceneggiatura originale e al miglior attore. Per quanto riguarda i premi legati alle interpretazioni, Matilda De Angelis ha aperto le danze delle premiazioni vincendo il David di Donatello alla Migliore Attrice Non Protagonista per il ruolo nel film Fuori, diretto da Mario Martone. Lino Musella, invece, si è accaparrato il premio al Miglior Attore Non Protagonista per il suo ruolo in Nonostante. Aurora Quattrocchi è la Miglior Attrice Protagonista per la sua intensa interpretazione nella pellicola Gioia mia. A Sergio Romano, per Le città di pianura, il David alla migliore interpretazione maschile. Di seguito, la lista con tutti i vincitori della serata.

La lista di tutti i vincitori dei David di Donatello

Miglior Film

Le assaggiatrici

Cinque secondi

Fuori

La grazia

Le città di pianura

Miglior Attore

Pierpaolo Capovilla – Le città di pianura

Valerio Mastandrea – Cinque secondi

Claudio Santamaria – Il Nibbio

Sergio Romano – Le città di pianura

Toni Servillo – La grazia

Migliore Attrice

Valeria Bruni Tedeschi – Duse

Anna Ferzetti – La grazia

Valeria Golino – Fuori

Tecla Insolia – Primavera

Aurora Quattrocchi – Gioia mia

Barbara Ronchi – Elisa

Miglior Regia

Gabriele Mainetti – La città proibita

Mario Martone – Fuori

Silvio Soldini – Le assaggiatrici

Paolo Sorrentino – La grazia

Francesco Sossai – Le città di pianura

Miglior Esordio alla Regia

Alissa Jung – Paternal Leave

Alberto Palmiero – Tienimi presente

Ludovica Rampoldi – Breve storia d’amore

Greta Scarano – La vita da grandi

Margherita Spampinato – Gioia mia

Miglior Sceneggiatura Originale

Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì – Cinque secondi

Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello – Duse

Paolo Sorrentino – La grazia

Francesco Sossai, Adriano Candiago – Le città di pianura

Margherita Spampinato – Gioia mia

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi – 40 secondi

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella – Elisa

Mario Martone, Ippolita Di Majo – Fuori

Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia – Le assaggiatrici

Ludovica Rampoldi – Primavera

Miglior Attrice Non Protagonista

Valeria Golino – Breve storia d’amore

Valeria Bruni Tedeschi – Cinque secondi

Barbara Ronchi – Diva Futura

Silvia D’Amico – Tre ciotole

Matilda De Angelis – Fuori

Milvia Marigliano – La grazia

Miglior Attore Non Protagonista

Francesco Gheghi – 40 secondi

Vinicio Marchioni – Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino

Fausto Russo Alesi – Duse

Roberto Citran – Le città di pianura

Andrea Pennacchi – Le città di pianura

Lino Musella – Nonostante

Miglior Film Documentario - Premio Cecilia Mangini

Bobò di Pippo Delbono

Ferdinando Scianna - Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò

Roberto Rossellini - Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Toni, mio padre di Anna Negri

Miglior Film Internazionale

Io sono ancora qui

La voce di Hind Rajab

The Brutalist

Un semplice incidente

Una battaglia dopo l’altra

Miglior Produzione

Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per PALOMAR (MEDIAWAN COMPANY), Benedetta Cappon per AVVENTUROSA, con RAI CINEMA, in collaborazione con PIPERFILM, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per AD VITAM FILMS – Duse

Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per YAGI MEDIA, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Caso, Filippo Barracco – Gioia mia

Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per LUMIÈRE & CO., in collaborazione con Joseph Rouschop per TARANTULA (Belgio), Katrin Renz e Stefan Jäger per TELLFILM (Svizzera) Le assaggiatrici

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per VIVO FILM con RAI CINEMA, in collaborazione con Philipp Kreuzer per MAZE PICTURES, Cecilia Trautvetter – Le città di pianura

Andrea Occhipinti per LUCKY RED, Marco Alessi per DUGONG FILMS, in collaborazione con Beatrice Bulgari per EOLO FILM PRODUCTIONS – Un film fatto per Bene

Miglior Autore della Fotografia

Marco Graziaplena – Duse

Paolo Carnera – La città proibita

Daria D’Antonio – La grazia

Renato Berta – Le assaggiatrici

Massimiliano Kuveiller – Le città di pianura

Miglior Compositore

Franco Amurri – La città proibita

Mauro Pagani – Le assaggiatrici

Krano – Le città di pianura

Fabio Massimo Capogrosso – Primavera

Trent Reznor & Atticus Ross – Queer

Migliore Canzone Originale

“Arrivederci tristezza” – Brunori SAS – Arrivederci tristezza

“La prostata enflamada” – Luca Medici (Checco Zalone), Antonio Iammarino – Buen camino

“Follemente” – Claudia Lagona (Levante) – FolleMente

“Ti” – Marco Spigariol (Krano) – Le città di pianura

“Vaster than Empires” – Trent Rezonr, Atticus Ross, William Burroughs, Cateano Veloso – Queer

Miglior Scenografia

Gaspare De Pascali, Carlotta Desmann – Duse

Andrea Castorina, Marco Martucci – La città proibita

Ludovica Ferrario, Laura Casalini – La grazia

Paola Bizzarri, Igor Gabriel – Le assaggiatrici

Paula Muthen, Emilia Bonsembiante – Le città di pianura

Migliori Costumi

Ursula Patzak – Duse

Susanna Mastroianni – La città proibita

Carlo Poggioli – La grazia

Marina Roberti – Le assaggiatrici

Maria Rita Barbera, Gaia Calderone – Primavera

Miglior Trucco

Maurizio Fazzini – Duse

Paola Gattabrusi – La grazia

Esmé Sciaroni – Le assaggiatrici

Vincenzo Mastrantonio, Adele Di Trani, Emanuele De Luca – Primavera

Fernanda Perez, Jason Hamer – Queer

Miglior Acconciatura

Marco Perna – Fuori

Teresa Di Serio – Il maestro

Samankta Mura – Le assaggiatrici

Marta Iacoponi – Primavera

Massimo Gattabrusi – Queer

Miglior Montaggio

Vincenzo Alfieri – 40 secondi

Francesco Di Stefano – La città proibita

Paolo Cottignola – Le città di pianura

Jacopo Quadri – Fuori

Cristiano Travaglioli – La grazia

Giogiò Franchini – Il maestro

Miglior Suono

Maricetta Lombardo, Silvia Moreas, Piergiorgio De Luca, Giancarlo Rutigliano – Fuori

Angelo Bonanni, Giulio Previ, Mirko Perri, Michele Mazzucco – La città proibita

Antoine Vandendriessche, Daniela Bassan, Stefano Grosso, Giancarlo Rutigliano – Le assaggiatrici

Marco Zambrano, Francesco Mauro, Sebastian Pablo Poloni, Francesco Tumminello – Le città di pianura

Gianluca Scarlata, Davide Favargiotti, Daniele Quadroli, Nadia Paone – Primavera

Migliori effetti visivi

Gaia Bussolati, Enrico Bernocchi - Itaca - Il ritorno

Stefano Leoni, Andrea Lo Priore - La città proibita

Rodolfo Migliari, Lena Di Gennaro - La grazia

Giuseppe Squillaci, Daniele Mischianti - La valle dei sorrisi

Marco Fiorani Parenzi, Virginia Cefaly - Queer

Miglior Casting

Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni – 40 secondi

Margherita Spampinato, Giulia Tarquini – Gioia mia

Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni – La grazia

Laura Muccino, Liza Stutzky – Le assaggiatrici

Adriano Candiago – Le città di pianura

Miglior Cortometraggio

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