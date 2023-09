È morto David McCallum, il medico legale di "Ncis- Unità Anticrimine"

È scomparso all'età di 90 anni David McCallum, l’attore di NCIS Unità Anticrimine. A darne notizia People.com che ha riportato l'annuncio del figlio dell'attore Peter. L’attore che vestiva i panni del dottor Donald Mallard nell'amatissima serie tv crime, si è spento per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York.

Le parole del figlio

Con un lungo post, Peter ha ricordato il percorso del padre e la sua figura di uomo: " Era un vero uomo rinascimentale, affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza. Per esempio, era in grado se necessario di dirigere un'orchestra sinfonica e poteva eseguire un'autopsia, grazie ai suoi studi decennali per il suo ruolo nell'NCIS" .

Il figlio dell'attore ha raccontato che dopo una delle ultime visite al padre in ospedale, " chiesi a mia madre se stava bene prima di andare a dormire. La sua risposta è stata semplicemente: ‘Sì, ma vorrei che avessimo avuto la possibilità di invecchiare insieme'. Lei ha 79 anni, e papà ne ha appena compiuti 90. L'onestà di questa emozione dimostra quanto fossero vivaci il loro bellissimo rapporto e la loro vita quotidiana, e che in qualche modo, anche a 90 anni, papà non è mai invecchiato ".

La sua carriera

McCallum era nato a Glasgow, in Scozia, il 19 settembre 1933, e dopo aver studiato musica si era dedicato al teatro, frequentando la Royal Academy of Dramatic Arts. Negli anni '60 si era poi trasferito in America, ottenendo il ruolo di Illya Kuryakin nella serie The Man from UNCLE. Tanti i ruoli per il cinema come quello del capitano di corvetta Eric Ashley-Pitt ne La Grande Fuga con Steve McQueen. Durante la carriera ha continuato a dedicarsi alla recitazione e alla musica, scrivendo nel 2016 il suo primo romanzo, Once a Crooked Man.

Il ricordo dei produttori di Ncis- Unità Anticrimine