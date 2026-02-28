Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
TV

"Era una promessa...". Cosa c'è dietro il frutto lasciato da Tony Pitony sul palco dell'Ariston

Dopo aver duettato con Ditonellapiaga sulle note di “The Lady Is a Tramp”, Tony Pitony sorprende l’Ariston appoggiando un caco sul palco: un gesto ironico e provocatorio che richiama una promessa fatta in un suo vecchio brano

"Era una promessa...". Cosa c'è dietro il frutto lasciato da Tony Pitony sul palco dell'Ariston
00:00 00:00

Al Festival di Sanremo c’è chi porta i fiori, chi porta i duetti da brividi e chi, invece, porta… la frutta. Promessa mantenuta per Tony Pitony, ospite di Ditonellapiaga nella serata delle cover con una scatenata versione di “The Lady Is a Tramp”, storico cavallo di battaglia di Frank Sinatra.

Fin qui tutto (quasi) normale. Completo scintillante, maschera, ciuffo alla Elvis e attitudine da performer navigato. Poi, a fine esibizione, quando l’Teatro Ariston è ancora caldo di applausi, il colpo di teatro, Tony estrae un caco e lo appoggia con nonchalance sul palco. Silenzio del pubblico e facce curiose.

Non è un gesto dadaista né un’improvvisa svolta salutista. È una promessa che ha voluto mantenere. In un suo vecchio brano, “Tony’s Vocal”, il cantante aveva messo le cose in chiaro: “Se vado a Sanr\*\* giuro che ca\*\* sul palco. E non lo dico per dire, lo dico veramente”. E visto che al Festival le parole pesano, Tony Pitony ha deciso di prenderle alla lettera.

Già in mattina stessa aveva seminato indizi su Instagram, tra dubbi amletici e fan pronti a

ricordargli l’impegno preso. “Sei pronto a mantenere la parola?”, lo incalzavano nei commenti. La risposta è arrivata in prima serata, in diretta nazionale, sotto forma di frutto arancione. Missione compiuta.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica