Eurovision, chi sono Linda Lampenius e Pete Parkkonen, i favoriti alla vittoria nonostante le polemiche

Sono ben 35 gli artisti provenienti da altrettanti paesi che tenteranno di arrivare in cima alla classifica e ottenere il titolo di vincitore della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Un titolo che, secondo i bookmaker e le scommesse delle ultime ore, potrebbe essere ad appannaggio di Linda Lampenius e Peter Parkkonen, il duo che si esibirà con la bandiera della Finlandia.

Una coppia che aveva fatto già parlare di sé a causa di un presunto "strappo alla regola" che ha spinto alcuni spettatori a sospettare che il duo avrebbe ricevuto un trattamento di favore da parte dell'organizzazione dell'Eurovision Song Contest. Questo perché il regolamento del concorso pretende che gli artisti sul palco possano usare gli strumenti solo come "oggetti di scena". Quale che sia lo strumento musicale, infatti, per regolamento deve rimanere muto e quindi non può essere suonato. La base delle canzoni, dunque, deve essere preregistrata e l'unico strumento che può essere usato dal vivo è la voce. Tuttavia, per Linda Lampenius è stata fatta un'eccezione che, tuttavia, era già presente nel regolamento dell'Eurovision. Questa clausola recita che la registrazione dal vivo del suono di uno strumento può essere effettuata davanti a ragioni artistiche e previa approvazione dell'Eurovision Broadcasting Union, l'associazione di emittenti europei a cui si deve la creazione della competizione. Dal momento che Linda Lampenius è una delle violiniste più famose e apprezzate a livello mondiale, l'organizzazione dell'ESC ha accettato la richiesta di poter suonare dal vivo per meriti artistici. Il precedente è rappresentato dal "nostro" Lucio Corsi che, lo scorso anno, riuscì a ottenere il permesso di esibirsi con la sua Volevo essere un duro suonando la sua armonica a bocca. Sarebbe stato proprio a causa di Lucio Corsi che è stata introdotta la possibilità di fare questa eccezione e non è detto che altri artisti presenti in gara non tentino di seguire le orme di Lampenius.

Classe 1970, Linda Lampenius è una violinista il cui talento le ha permesso di essere un nome di rilevanza nel panorama musicale internazionale. La sua preparazione e gran parte della sua carriera è legata al mondo della musica classica e per questo la sua figura è spesso associata a palchi meno pop ma più serie rispetto a quello dell'Eurovision Song Contest. Cresciuta nel mondo delle orchestre e delle sale da concerto, Linda Lampenius ha poi preso tutti in contropiede quando ha cominciato a usare la sua preparazione e il suo talento per creare una musica più sperimentale, dove la parola d'ordine sembra essere la contaminazione.

Molto più giovane, invece, è Pete Parkkonen, nato a Pihtipudas nel febbraio del 1990. Come cantante, la fama è arrivata nel 2008 quando è entrato nel cast della quarta edizione del talent show Idols, andato in onda sull'emittente MTV3. Piazzatosi in terza posizione, Pete Parkkonen ha usato proprio la spinta del programma per firmare un contratto discografico con la Sony all'alba dell'uscita dal programma. Nel corso degli anni ha continuato a produrre album, due dei quali in lingua inglese, confermandosi anche come personalità televisiva quando, nel 2014 ha partecipato alla versione finlandese di Ballando con le stelle.

Nel 2026 ha partecipato a Uuden Musiikin Kilpailu - il programma di selezione per l'Eurovision - insieme a Linda Lampenius con il brano, che è stato il preferito del pubblico prima ancora della vittoria ufficiale del duo che li ha portati direttamente al palco di Vienna e dell'Eurovision.