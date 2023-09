"Vuoi fargli da tata?". Siparietto a X Factor tra Fedez e Ambra

Diciamoci la verità. X Factor piace perché, oltre alla musica e ai talenti, tra i giudici c'è sempre qualche scaramuccia o scontro epico. È stato così in ogni edizione e, sicuramente, sarà così anche quest'anno. Soprattutto se al centro della scena ci sono Ambra Angiolini e Fedez, sui quali l'attenzione è sempre altissima. E allora ecco un'anticipazione. Nella seconda puntata dello show, che va in onda giovedì 21 settembre su Sky e in streaming su NOW, il pubblico ne vedrà delle belle sul palco ma anche al tavolo dei giudici. Protagonisti di un insolito siparietto Ambra Angiolini, Fedez e un concorrente ispanico a caccia di quattro "sì".

Il video di quanto accaduto nella seconda parte dei casting è già diventato virale sul web e mostra Fedez alle prese con la lingua spagnola. Al termine dell'esibizione di un concorrente ispanico, i giudici della nuova edizione di X Factor 2023 hanno scoperto di avere un insospettabile traduttore al tavolo: Fedez. Tutto merito della tata di Leone e Vittoria (i figli del rapper e Chiara Ferragni) che, vivendo con loro, ha insegnato alla famiglia alcune parole e frasi in lingua spagnola. Il siparietto che ne è scaturito, però, è surreale.

Ambra, Fedez e la tata: il video