"Fatemi andare a casa...". Helena Prestes in lacrime all'Isola dei Famosi: cosa è successo

La fame, la debolezza e le tensioni cominciano a farsi sentire per i naufraghi dell'Isola dei famosi soprattutto per Helena Prestes. La modella brasiliana si è scontrata un po' con tutti sull'isola e la sua attitudine al controllo e la sua voglia di apparire l'hanno fatta litigare con molti compagni di avventura. Nell'ultima diretta, Helena è stata molto criticata e nelle scorse ore tutta la sua frustrazione legata al clima teso, che si respira a Playa Tosta, è venuta a galla e la naufraga ha minacciato di abbandonare il gioco.

Le lacrime di Helena

Mentre gli Hombres stavano mangiando la pizza realizzata con gli ingredienti vinti nell'ultima prova ricompensa, Helena è stata colta dallo sconforto e si è rifugiata sotto una delle tende costruite dai naufraghi. Seguita da Corinne, la concorrente è scoppiata in lacrime accusando la difficile situazione creatasi con Fiore e gli altri. " Non ce la faccio più, voglio andarmene", ha detto piangendo Helena, spiegando il suo malessere e dicendosi pronta a lasciare il gioco: "Non posso ridere, non posso dire niente che dicono che sto recitando. Ti rendi conto ". Corinne ha invitato la modella a calmarsi e a reagire al momento di debolezza, ma la Prestes non è riuscita a frenare le emozioni. L'essere finita in nomination insieme a Fiore, Gian Maria, Mazzoli e Noise non la sta aiutando a superare il delicato momento, consapevole del fatto che potrebbe essere la meno gradita dal pubblico, che vota da casa.

Lo sfogo di Helena in confessionale

Il momento di sconforto di Helena è proseguito anche in confessionale. Al riparo da occhi indiscreti, a tu per tu con le telecamere, la brasiliana si è sfogata ancora: " Mi sento debole, mi sento senza forze. Sento che queste persone non mi conoscono e mi hanno attaccato. Mi hanno giudicato, nominandomi". La naufraga ha versato nuove lacrime e, decisamente provata dalla situazione, ha concluso: "Mi sento completamente sola e non posso essere me stessa che sembra che stia recitando ". A niente è valso l'intervento di Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero che - vedendola piangere - si sono avvicinati al lei per cercare di capire cosa le stesse succedendo per provare a farla ragionare. Helena si è chiusa a riccio e solo nella tarda serata è tornata a condividere il pasto insieme agli altri naufraghi.