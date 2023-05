"Ossa e protesi". Marina La Rosa al veleno contro Nathalie Caldonazzo

Sin dal suo sbarco in Honduras Nathalie Caldonazzo ha attirato l'attenzione del pubblico non tanto come personaggio quanto per la sua forma fisica. La showgirl è approdata su Playa Tosta esibendo un fisico già esile e magro, che le prime settimane di fame e fatica patite sull'isola hanno reso ancora più asciutto. Il recente malore dovuto proprio alla scarsa alimentazione ha aperto un acceso dibattito tra gli utenti del web, che seguono il programma, con tanto di accuse alla produzione per i rischi che la Caldonazzo correrebbe per la sua eccessiva magrezza.

A mettere il dito nella piaga ci ha pensato Marina La Rosa, ex gieffina e sempre pungente quando si tratta di tv e reality. Attraverso il suo account Twitter l’ex "gatta morta" del primo Grande Fratello ha puntato l'attenzione su alcuni protagonisti della nuova edizione dello show di Ilary Blasi, cinguettando polemica e pungente contro Alessandro Cecchi Paone, Gian Maria Sainato e proprio Nathalie Caldonazzo.

I tweet pungenti di Marina sui naufraghi

Marina La Rosa ha assistito alla diretta dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi, commentando i vari avvenimenti sul suo profilo Twitter. Il primo a finire nel mirino della sua pungente critica è stato l'ultimo naufrago approdato a Cayo Cochinos, Gian Maria, del quale l'ex gieffina ha detto: " Gianmaria... un uomo, un sorriso, un neurone ". Poi è stata la volta di Alessandro Cecchi Paone, che nell'ultima diretta ha litigato con Ilary Blasi e la produzione per la scelta di sciogliere la tribù degli Accoppiados, costringendo lui e il fidanzato Simone a proseguire l'avventura da single. " Corsi e ricorsi... che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah, già... d'altronde non avrebbe nient'altro per cui far parlare di sé. Povero Paone" , ha cinguettato Marina La Rosa dicendosi la sua sull'argomento caldo della serata.

Marina La Rosa contro Nathalie

A metà puntata, quando Nathalie ha avuto il faccia a faccia con Alessandro e si è cimentata nella prova prima di fare ritorno sull'isola di Sant'Elena (ultima spiaggia degli eliminati), l'ex gieffina ha voluto commentare lo stato di salute della Caldonazzo, puntando l'attenzione sulla sua magrezza. Ma le parole scelte sono apparse una dura critica più un commento: " Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi ". Il tweet non ha suscitato l'attenzione degli internauti, ma quando è stato ripreso da alcuni siti di informazione, la polemica si è presto incendiata. " Da che pulpito", ha scritto qualcuno su Twitter, parlando di "critica dispregiativa" , mentre il blogger televisivo Amedeo Venza ha evidenziato (mostrando una foto di Marina ai tempi della sua Isola) : "Non mi sembrava poi una strafiga lei" .