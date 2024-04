Francesco Benigno escluso dall'Isola dei famosi. Lui accusa i "poteri forti"

L'Isola dei famosi continua a perdere pezzi. Oltre ai numerosi infortuni e alle defezioni da Covid, il cast si è ulteriormente ridotto a causa dell'esclusione di Francesco Benigno. L'attore era entra in gioco sette giorni fa per sostituire l'uscente miss Italia Francesca Bergesio, infortunatasi al ginocchio, ma la convivenza con gli altri naufraghi in Honduras si è rivelata più dura del previsto tanto da portare la produzione del programma ad escluderlo dal gioco.

Il comunicato ufficiale

La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore e ha colto di sorpresa i fan del reality. "A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L'Isola dei famosi", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito della trasmissione e su tutti i canali social. "Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati", chiarisce la produzione in merito alle nomination che vedevano a rischio eliminazione anche Francesco Benigno. Già nella puntata di lunedì in studio erano stati mostrati diversi video, nei quali l'attore siciliano litigava con Beppe e altri naufraghi e il naufrago aveva esposto le sue ragioni, giustificando le sue reazioni.

Cosa succederà in puntata

Nelle ultime ore, però, si sarebbero verificati altri episodi con immagini forti, che avrebbero indotto la produzione a escludere Benigno dal programma. La replica dell'attore siciliano non è tardata ad arrivare e, tornato in possesso del suo cellulare, Benigno ha lanciato pesanti accuse contro autori e Mediaset, arrivando a nominare "poteri forti" in un video pubblicato sui suoi canali social. "Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall'Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti, perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa, a loro dire, che io avevo fatto. I poteri forti hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darmi una spiegazione", ha detto Francesco Benigno, sostenendo di essere stato spinto a ritirarsi. Ma la produzione del reality si dice pronta a mostrare "i comportamenti non consoni e vietati dal regolamento", che l'hanno indotta a prendere provvedimenti disciplinari.

La puntata di questa sera, giovedì 18 aprile, si preannuncia dunque infuocata enon lascerà di certo cadere nel vuoto le accuse lanciate dall'ex naufrago.