Gaia e Levante, il bacio sul palco dell'Ariston. E sui social è polemica per il "taglio". La Rai: "Nessuna censura"

L'ombra della censura si abbatte sul Festival di Sanremo. Al centro dell'attenzione è finita l'esibizione di Levante e Gaia che, al termine della loro performance nella serata delle cover, si sono scambiate un bacio sulla bocca che non è stato ripreso dalle telecamere della Rai. E su X è scoppiato il finimondo.

Cosa è successo

Proprio come Madonna e Britney Spears, che si baciarono agli MTV Video Music Awards del 2003, Gaia e Levante hanno concluso la loro performance sulle note de "I maschi" di Gianna Nannini, iconica canzone del 1987, baciandosi sulle labbra. Nel momento in cui le due artiste si sono avvicinate, però, la regia ha cambiato inquadratura e il popolo dei social network ha gridato al complotto. "No, il bacio censurato e loro liquidate in cinque secondi davvero incredibili", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: "Censurare un bacio nel 2026... avanguardia pura". In pochi minuti su X si sono moltiplicati i tweet di disapprovazione, ma tra chi ha gridato alla censura c'è stato anche chi ha dubitato che il bacio ci sia stato: "Si sono baciate e hanno staccato??", "Ma si sono baciate? La telecamera che si sposta proprio in quel momento".

Il video del bacio sui social

In realtà alcuni video circolati sui social network mostrano chiaramente cosa è avvenuto sul palco del teatro Ariston. Alla fine dell'esibizione mentre le due artiste si stavano guardando negli occhi con i microfoni stretti tra le mani, l'inquadratura si è allargata - come già avvenuto in altre esibizioni - e il bacio si è visto benissimo ma da lontano. Subito dopo le telecamere sono tornate sul primo piano di Gaia e Levante che si sono abbracciate e sono state raggiunte da Carlo Conti e Laura Pausini. Dunque nessuna censura ma si sa la polemica a Sanremo piace soprattutto se serve a tenere alta l'attenzione sulla kermesse.

La Rai: "Nessuna censura"

"Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia" nella serata dei duetti a Sanremo.

Lo dice all'ANSA il regista del Festival Maurizio Pagnussat, rispondendo alle accuse degli utenti dei social che hanno criticato la scelta di allargare l'inquadratura nel momento in cui le due cantanti. "Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l'avessero fatto un attimo prima - spiega - ma c'è un rituale per il cambio di palco".