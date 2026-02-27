Sanremo 2026, al via la serata cover: scaletta, programma e ospiti

La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata alle cover. Sul palco dell’Ariston, sotto la guida di Carlo Conti e Laura Pausini, tutti e trenta gli artisti in gara si esibiranno con brani scelti da loro, accompagnati da ospiti che provengono dal mondo dello spettacolo e della musica e che spaziano da Cristina D’Avena a Fabrizio Moro, da Francesca Fagnani all’attore Claudio Santamaria. Gli spettatori, dunque, avranno l’occasione di godere di una serata cadenzata da brani molto conosciuti, eseguiti da artisti inaspettati. I 30 big in gara verranno votati dal Televoto, dalla Sala stampa, tv e web e dalla giuria della radio e l’artista che si piazzerà primo in classifica verrà dichiarato vincitore della serata cover. Va ricordato, comunque, che i voti che gli artisti collezioneranno questa sera non andranno ad inficiare sulla classifica di gara. Perciò non si aggiungeranno a quelli delle scorse serate, ne avranno un peso su quella di domani che, alla fine, decreterà il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo.

Gli ospiti della serata cover

Come sempre, Carlo Conti ha voluto anche per la quarta serata un co-conduttore ospite da aggiungere al duo composto da lui e da Laura Pausini. Questa sera sarà la volta della modella Bianca Balti, che prende il posto della deludente Irina Shayk.Bianca Balti era già stata ospite lo scorso anno al Festival di Sanremo, proprio insieme a Carlo Conti. Reduce dal ciclo di chemioterapia, Bianca Balti aveva finito con l’incantare il pubblico grazie alla sua bellezza, alla sua naturalezza e a quel tocco di ironia con cui ha saputo dare una lezione a tutto il pubblico. Max Pezzali, ancora una volta, allieterà il pubblico dal palcoscenico della Costa Toscano, mentre sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo, presentato da Daniele Battaglia, interverrà Francesco Gabbani, ormai un vero e proprio habitué della kermesse sanremese. Dopo Fausto Leali e Mogol, il terzo premio alla carriera verrà consegnato a Caterina Caselli, che nel 1966 incantò il pubblico del Festival di Sanremo con il suo brano Nessuno mi può giudicare. Dalla competizione Caterina Caselli manca ormai dal 1990, ma nel corso degli anni ha svolto una funzione fondamentale come scout di nuovi talenti. A lei dobbiamo la scoperta di grandissime voci come quella di Elisa o di Andrea Bocelli, atteso come superospite nella serata di domani.Durante la conferenza stampa, inoltre, Carlo Conti ha dichiarato che questa sera ci saranno due grandi sorprese che lo hanno costretto a lasciare la platea di giornalisti per andarle ad organizzare e che non sono state svelate nemmeno dalla scaletta definitiva, dove si legge solamente “MIster X”.

Tutti i duetti di questa sera (in ordine alfabetico)

La scaletta definitiva di questa sera

01 Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé”

02 Eddie Brock con Fabrizio Moro “Portami via”

03 Mara Sattei con Mecna “L’ultimo bacio”

04 Patty Pravo con Timofej Andrijashenko “Ti lascio una canzone”

05 Levante con Gaia “I maschi”

06 Malika Ayane con Claudio Santamaria “Mi sei scoppiato

dentro il cuore”

07 Bambole di Pezza con Cristina D’Avena “Occhi di gatto”

08 Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso “Su di noi”

09 Tommaso Paradiso con Stadio “L’ultima luna”

10 Michele Bravi con Fiorella Mannoia “Domani è un altro giorno”

11 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band “Vita”

12 Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo”

13 Fulminacci con Francesca Fagnani “Parole Parole”

14 LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo “Andamento lento”

15 Raf con The Kolors “The riddle”

16 J-Ax con Ligera County Fam “E la vita, la vita”

17 Ditonellapiaga con TonyPitony “The lady is a tramp”

18 Enrico Nigiotti con ALFA “En e Xanax”

19 Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame Mucho”

20 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi “Hit the Road Jack”

21 Francesco Renga con Giusy Ferreri “Ragazzo solo, ragazza sola”

22 Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma “Quello che le donne non dicono”

23 Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci “Baila Morena”

24 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo“Cinque giorni”

25 Fedez & Masini con Stjepan Hauser “Meravigliosa Creatura”

26 Ermal Meta con Dardust “Golden Hour”

27 Nayt con Joan Thiele “La canzone dell’amore perduto”

28 Luchè con Gianluca Grignani “Falco a metà”

29 Chiello con maestro Saverio Cigarini “Mi sono innamorato di te“

30 Leo Gassmann con Aiello “Era già tutto previsto”