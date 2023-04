Gf Vip 2023: chi sono i finalisti, come votare e pronostici

Il 19 settembre 2022 la porta rossa della casa del Grande fratello vip si è spalancata a ventitré vipponi, che per settimane si sono messi in gioco di fronte a pubblico e telecamere. Oggi, centonovantasette giorni dopo e quarantaquattro prime serate su Canale 5, la settima edizione del reality più longevo della televisione italiana volge al termine e nella diretta di questa sera si saprà chi, tra i sei vip, si aggiudicherà l'ambito montepremi finale.

I finalisti del Gf Vip

A conquistare la finale del programma sono stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon e Giaele De Donà. A loro si aggiungerà, poi, il preferito tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, attualmente al televoto e il cui esito si conoscerà nel corso della diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Tra i finalisti solo Nikita (Alberto se vincerà il televoto) è arrivata in finale dall'inizio del gioco. Giaele entrò, infatti, tre giorni dopo la prima puntata del reality mentre Micol, Edoardo, Oriana e (Milena se vincerà il televoto) sono entrati in corso.

Come votare il vincitore

Nel corso della diretta di lunedì 3 aprile, il primo televoto decreterà chi tra Alberto e Milena si contenderà la vittoria insieme agli altri cinque finalisti. Poi Alfonso Signorini aprirà ufficialmente il televoto per decretare i tre che saliranno sul podio e il vincitore di questa settima edizione del reality, una stagione da record. Si potrà votare con un sms al 477.000.2 con il nome del concorrente prescelto, via Smart tv o dall'applicazione di Mediaset Infinity oltre al sito ufficiale del Grande fratello vip.

I favoriti alla vittoria

Secondo Sonia Bruganelli a vincere sarà una donna - Nikita o Oriana - e anche per il popolo dei social network a contendersi la vittoria saranno l'influencer venezuelana e la modella. Per i bookmaker tra i papabili vincitori c'è anche Edoardo Tavassi. Oriana Marzoli è data per vincente da un po' tutte le piattaforme di scommesse seguita da Nikita Pelizon, che se la gioca quasi a pari merito con Edoardo Tavassi. Quest'ultimo ha perso "punti" a causa delle ultime discussioni avute nella casa con Micol e Oriana; polemiche che hanno mostrato il suo lato peggiore ai telespettatori che, si sa, a volte non perdonano le cadute di stile.