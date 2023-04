Gf Vip: dalle coppie nate ai litigi. Tutto quello che è successo durante questa edizione

Dopo 197 giorni di reclusione, questa sera, 3 aprile, andrà in onda la puntata finale di questa chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip. Come possiamo immaginare, dopo sei mesi è inevitabile che all’interno della casa nascano delle relazioni; alcune di queste giungono in breve tempo al capolinea, altre, invece, sembrerebbero essere destinate a continuare anche nel corso del tempo. Naturalmente, non è possibile andare d’accordo con tutti e, inevitabilmente, spesso ci si ritrova anche a discutere, ed è per questo, che spesso si accendono forti litigi.

Ripercorriamo insieme le coppie e i litigi che che si sono resi protagonisti della Casa più spiata d’Italia.

Le coppie

Quest’anno, sono tante le coppie che si sono “fatte e disfatte” all’interno del reality di Alfonso Signorini. Chissà, quali tra queste, riusciranno a farci sognare esattamente come avevano fatto tantissimi anni fa, nell’edizione del reality del 2004, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che dopo essersi trovati all'interno del reality, non si sono mai lasciati, dando anche alla luce due splendidi figli, Matilde e Tancredi.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

I due tra alti e bassi sono sicuramente la coppia indiscussa protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip e, infatti, da quando sono entrati all’interno della Casa, aldilà di qualche momento no che li ha visti separati per qualche giorno sono sempre stati insieme, nonostante le critiche del pubblico e di molti inquilini che li hanno giudicati falsi e calcolatori. Dopo l’uscita dal programma, (ricordiamo che Edoardo è stato squalificato per i comportamenti inopportuni nei confronti di Antonella e che quest’ultima è stata eliminata dal televoto del pubblico) i due, da quanto mostrano sui social, non si sono mai lasciati.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Il rapporto tra i due è cresciuto più lentamente all’interno del programma rispetto a quello dei Donnalisi. Nonostante ciò, il loro sembrerebbe essere un legame sincero; l’unico problema per Edoardo e Micol, una volta usciti dal reality, potrebbe essere la distanza. Infatti, abitano in città diverse: Micol a Milano e Tavassi a Roma. Spesso, la stessa Micol ha esternato le sue perplessità a riguardo della lontananza da Edoardo, tanto che alcuni utenti del web hanno insinuato che la Incorvaia avesse deciso di avvicinarsi al romano soltanto per il “gioco”. Lo scopriremo una volta che i due saranno usciti dalla casa.

Antonino Spinalbese tra Oriana e Ginevra

Se Tavassi e Donnamaria, nonostante i momenti di difficoltà, sono riusciti a costruire dei legami amorosi solidi all’interno della casa, il bel Spinalbese ha fatto più fatica. L’ex di Belen prima si è avvicinato a Ginevra Lamborghini, e dopo la squalifica di quest’ultima, ha virato verso Oriana Marzoli. In realtà, il loro è stato un flirt durato davvero poco, si parla, infatti, di una notte di fuoco tra i due durante i primi mesi del programma, a cui il concorrente ha dato anche un 9 come voto, con tanto di commento: “Mica è un voto basso, poi sopra il 9 è difficile eh. Io il 10 l’ho trovato ma è tostissimo da battere”. Dopo più notti passate insieme, però, l’hair-stylist ha voluto prendere le distanze dalla Marzoli ed è qui che Antonino ha deciso di riavvicinarsi a Ginevra che, dopo la squalifica, è rientrata in casa come ospite. Dopo essere uscito dal programma, Spinalbese ha fatto intendere di volere costruire qualcosa di serio con la Lamborghini; tuttavia è durato davvero poco perché, proprio recentemente, pare avere una liaison con l’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

L’influencer venezuelana dopo la delusione presa da Spinalbese, ha subito deciso di consolarsi con l’ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro. La coppia, però, non ha mai trovato davvero l’equilibrio all’interno del reality; in particolare a causa della gelosia di Daniele sia per il rapporto con Antonino che per l’amicizia che lega Oriana a Luca Onestini. Tuttavia, dopo la squalifica, Dal Moro ha più volte fatto intendere di sentrisi vicino ad Oriana sentimentalmente e proprio recentemente, in un’intervista, Daniele ha ammesso di voler scegliere Oriana come compagna per una ipotetica esperienza in Pechino Express. Staremo a vedere.

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca e Ivana si erano conosciuti nel corso della seconda edizione del Gf Vip ed, una volta usciti dalla casa, i due avevano iniziato una storia d’amore durata più di quattro anni, poi giunta al termine nel 2021 a causa di un periodo difficile durante la pandemia. All’interno del programma in questa edizione sembrerebbe che i due si siano ritrovati e, forse, una volta arrivati fuori potranno ritessere le fila del loro rapporto.

I litigi

Se da una parte le coppie sono state le protagoniste indiscusse di questa edizione; dall’altra non sono mancate come sempre anche le discussioni.

Edoardo e Antonino

Spesse volte, Donnamaria e Spinalbese sono stati protagonisti di accese discussioni. Il motivo è indubbiamente la gelosia che Edoardo nutre nei confronti di Antonella, molto vicina a Spinalbese. In particolare a fare scattare l’ira di Edoardo sarebbe stato un episodio riguardante una camicia: la modella, infatti, dopo avere chiesto una camicia scozzese ad Antonino e dopo averla indossata, è andata in cucina dove si trovava il fidanzato che, a quel punto, una volta scoperto il proprietario è andato su tutte le furie: “Parli di Antonino tutto il giorno, hai rotto il ca**o” , aveva detto ad Antonella e, poi, rivolgendosi ad Antonino gli ha dato del porco.

Antonella e Orietta

L’opinionista Orietta Berti ha saputo nel corso di quest’edizione far discutere molto di sé a causa delle sue uscite, addirittura “privando” del ruolo di cattiva con cui è stata sempre etichettata, l'altra opinionista, Sonia Bruganelli. In particolare, a far scattare l’ira di Orietta è stata Antonella Fiordelisi. Spesso, la cantante l’ha definita maleducata e arrogante, arrivando a consigliare addirittura all’influencer di trovarsi un modo per guadagnarsi la pagnotta: “Te lo dico per l'ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza”, aveva detto Orietta ad Antonella, invitando la Fiordelisi anche a trovarsi un lavoro, dal momento che, secondo la cantante, fare l’influencer non significherebbe avere un’occupazione: “Uno che si fa Instagram, non è un lavoro quello. Tutti hanno Instagram”.

Edoardo e Micol

Nonostante il loro sia un rapporto davvero consolidato, non sono mancate delle incomprensioni e, proprio recentemente i due sono stati protagonisti di una brutta discussione che ha addirittura spinto Signorini a richiamare Edoardo in confessionale. Infatti, nel corso di un gioco, Tavassi non ha saputo rispondere a domande basiche su Micol e da lì è scoppiato il caos tanto che Edoardo non ha rivolto parole carine nei confronti della fidanzata, definendola una sfigata: “Io esco dalla porta rossa stasera, te lo dico. Perché? Perché sei una sfigata. Non me ne frega un c… del Grande Fratello, della finale, fai quello che ti pare”.

Giaele De Donà e Cristina Quaranta

Nel corso di una puntata non sono volate parole proprio carine tra Giaele De Donà e l'ex gieffina Cristina Quaranta. Quest’ultima, infatti, aveva rivelato di aver visto il marito di Giaele, l’imprenditore statunitense Bradford Beck, insieme ad un gruppo di persone (composto anche da sette bellissime donne) nel ristorante di Milano in cui lavora. Quando Signorini ha aperto il collegamento con la casa durante una diretta, tra le provocazioni della Quaranta e le risposte della modella è scoppiato il patatrac. “Posso farti una domanda? Ma te lo ricordi ancora il PIN della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla”, aveva detto Cristina a Giaele alludendo non soltanto al fatto che la De Donà stesse con Bradford solo per i soldi, ma anche al fatto che, una volta uscita dalla casa, Giaele non avrebbe più avuto il marito ad aspettarla.

Oriana Marzoli e Martina Nasoni

La scelta di far entrare gli ex fidanzati all’interno della Casa, ha sicuramente rotto gli equilibri ed, in particolare, Oriana e Martina sono state protagonsite di un siparietto con dei toni molto accesi. Il motivo della discordia sarebbe stato Daniele, ex della Nasoni e attuale “compagno” della Marzoli. Tra le due, forse a causa della gelosia, durante la festa di Carnevale è scoppiato il caos arrivando a darsi persino della “puta” a vicenda, termine spagnolo che significa "prostituta".

Insomma alla fine di questa edizione, possiamo davvero dire che quest’anno il Grande Fratello Vip non si è fatto mancare proprio nulla!