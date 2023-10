Grande Fratello 2023: ecco chi potrebbe entrare lunedì nella Casa

Novità in arrivo al Grande Fratello. Così, proprio come annunciato da Alfonso Signorini nel corso della diretta di ieri sera, 12 ottobre, lunedì prossimo faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Più volte, infatti, il conduttore ha ribadito durante le puntate che il cast di questa edizione non fosse al completo, facendo presente la possibilità di candidarsi come nuovi concorrenti del “papà” di tutti i reality. È per questo che, dopo aver accennato ai prossimi ingressi sul suo settimanale – Chi Magazine – ne ha dato l’annuncio ufficiale nella puntata di ieri sera. “La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!” , questo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale Chi.

I presunti nuovi concorrenti

Inutile dire che tutti gli affezionati al reality staranno chiedendosi chi saranno i nuovi inquilini della Casa. A quanto pare, ormai, il nome del giornalista e scrittore Giampiero Mughini sembrerebbe essere davvero certo; in molti ricorderanno che nelle scorse puntate aveva fatto una piccola irruzione per salutare tutti i concorrenti. Mughini, infatti, era già stato annunciato da tempo, ma aveva dovuto rinviare il suo ingresso per potersi sottoporre a dei controlli medici di routine. "Sì. Entro nella Casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio", aveva fatto sapere Mughini al Corriere della Sera. "Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima. Il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco" .