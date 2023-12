Grande Fratello, televoto e nomination. Le anticipazioni: cosa succede questa sera

Il Grande Fratello è pronto a conquistare il pubblico del sabato sera di Canale 5. Mancano poche ore ad una nuova imperdibile puntata del papà di tutti i reality. Così, questa sera, a partire dalle ore 21.25, Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia per affrontare, insieme ai protagonisti, alcuni degli argomenti più scottanti di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà tutti i commenti dei telespettatori da casa per poi mostrare quelli più divertenti e “piccanti” in diretta.

Le anticipazioni della puntata

Un piatto davvero molto ricco quello del 23esimo appuntamento con il reality. Cresce l’attesa per l’ingresso di Greta Rossetti nella Casa; questa sera, la 26enne varcherà la porta rossa raggiungendo, così, Mirko e Greta, che ormai sembrano essere sempre più vicini. Chissà come reagiranno quando scopriranno che la Rossetti non entrerà per un confronto, ma per rimanere definitivamente lì con loro. Occhi puntati, naturalmente, sull’evidente riavvicinamento tra i due ex fidanzati che sembrano aver ritrovato quella complicità persa prima di approdare a Temptation Island.

Grande protagonista Beatrice Luzzi che in questi giorni sembra aver avuto parecchio da ridire ad alcuni inquilini, soprattutto per gli schiamazzi notturni che non la lascerebbero dormire. In particolare, la Luzzi si è scagliata contro una sua grande amica all’interno della Casa, Grecia Colmenares. Ma le tensioni non finiscono qui; perché anche Vittorio (probabilmente complice anche il suo avvicinamento alla Luzzi, che ha fatto nascere dei sospetti ad alcuni inquilini) è stato al centro di molte discussioni, prima con Rosy e poi anche con Anita. Proprio quest’ultima, inoltre, continua a non nutrire simpatia nei confronti dell’attrice di Vivere, con cui i rapporti sono sempre all’insegna di fulmini e saette.

Previsto, inoltre, anche l’ingresso di una nuova concorrente. Secondo le anticipazioni, potrebbe trattarsi dell’attrice e cantante Rosanna Fratello.

Televoto e nomination

Questa sera i concorrenti potranno dormire sonni tranquilli. Nessuno degli inquilini, infatti, dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Al contrario, i due concorrenti più votati otterranno l’immunità per le nomination di questa sera. Sono ben nove i gieffini in attesa del verdetto: Anita, Beatrice, Rosy, Massimiliano, Vittorio, Alex, Fiordaliso, Giuseppe e Paolo. Stando alle percentuali dei sondaggi, i due inquilini con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero essere Beatrice Luzzi, seguita da Vittorio Menozzi. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto nella puntata di questa sera, scopriremo il verdetto del pubblico.