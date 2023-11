Grande Fratello, televoto e nomination: cosa succede stasera

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda la 17esima puntata del “papà” di tutti i reality. Così Alfonso Signorini è pronto a farci entrare nel vivo delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Accanto a lui, come di consueto, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà tutti i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta quelli più interessanti.

Le anticipazioni della 17esima puntata

Saranno tantissimi i temi affrontatI in questo nuovo scoppiettante appuntamento. In particolare, stanno facendo molto discutere le affermazioni della fidanzata del concorrente Mirko Brunetti, Greta Rossetti che, in questi giorni, ha dato della "gatta morta" ad Angelica. Il motivo? L’eccessivo avvicinamento della Baraldi all’ex volto di Temptation Island. È per questo che con ogni probabilità, questa sera Greta varcherà la porta rossa per un confronto diretto con Angelica e Mirko. Immancabile l’argomento Paolo-Letizia, i due ormai – dopo la lettera del fidanzato della fotografa, Andrea – sono sempre più vicini, nonostante i dubbi di Letizia; dunque, bisognerà capire quali sono le loro reali intenzioni.

E ancora, nella Casa sembrerebbe essere nato un nuovo triangolo: Massimiliano, Beatrice, Giuseppe. Infatti, come un vero e proprio colpo di scena, tra la Luzzi e Varrese pare aleggiare aria di serenità (e non solo); un clima che sembra suscitare un po' di fastidio nel nostro Garibaldi che, in questi ultimi tempi e dopo i tanti scivoloni, sta tentando di riavvicinarsi all’attrice di Vivere.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della 17esima puntata prevede un’eliminazione. Cinque i concorrenti in attesa del verdetto: Giampiero Mughini, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer e Angelica Baraldi. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilino più votato sembrerebbe essere Giampiero Mughini con la maggioranza delle preferenze del pubblico (nonostante la battutaccia ad Angelica di cui si è discusso tanto nella scorsa puntata). Al contrario, invece, la concorrente meno votata, sarebbe proprio la stessa Angelica. Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definita del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine, dunque, non è detta l’ultima parola. Tutto può succedere.