Grande Fratello, anche Grecia Colmenares nel cast: i nomi dei vip che entreranno

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Lunedì 11 settembre la porta rossa della casa del Grande fratello si aprirà per la ventitreesima volta. Dopo oltre due decenni di tv, però, il reality si rinnova e per la prima volta in assoluto nella Casa ci saranno volti noti e persone sconosciute. Il cast sarà infatti composto da vip del mondo dello sport, della musica e del cinema ma anche da persone comuni selezionate nei casting itineranti, che si stanno ancora svolgendo in alcune città d'Italia.

Secondo quanto rivelato dal sito Tv Blog i personaggi famosi sarebbero già stati scelti e mancherebbe solo l'ufficialità sui nomi, che il sito ha fornito in anteprima. "I giochi sono ormai fatti. Il cast del Grande Fratello è stato definito ", fa sapere il portale di spettacolo, che per primo ha fatto il nome di Alex Schwazer come concorrente ufficiale del nuovo Grande fratello, che in questa edizione perde la connotazione "Vip". Oltre al maratoneta altoatesino ci saranno altri nomi forti, che mai prima d'ora si erano cimentati nell'esperienza televisiva dei reality.

Grande fratello: il cast della prossima edizione

Stando ai nomi forniti dal sito Tv Blog, infatti, i personaggi famosi che entreranno nella Casa di Cinecittà sono alla loro prima esperienza in un programma simile e questo potrebbe rivelarsi fondamentale per dare un taglio diverso e meno trash al programma. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, opinionista unica in studio, avranno l'opportunità di raccontare storie inedite e mettere alla prova personaggi, che il pubblico è abituato a vedere in ruoli ben diversi.

Nel cast ci dovrebbero essere, dunque, il giornalista e opinionista Giampiero Mughini, l'ex professoressa de L’Eredità Samira Lui, l'attrice della soap opera "Vivere" Beatrice Luzzi, l'attore di Gomorra Ciro Petrone, la cantante Fiordaliso, l'attrice venezuelana Grecia Colmenares (celebre per la soap "Topazio") e l'attore Massimiliano Varrese, già visto in "Il bello delle donne" e "Carabinieri". Il sito non conferma un altro nome, che però circola con insistenza da ore sui social: quello di Alvaro Vitali. Secondo il blogger Amedeo Venza, l'attore, che interpretò Pierino nelle omonime pellicole degli anni '80 e '90, potrebbe entrare nella Casa per completare il cast vip di questa edizione in attesa di conoscere nomi e volti degli sconosciuti, che andranno a completare il gruppo dei concorrenti.