"Tu arrogante, lei una falsa". Lo sfogo di Orietta Berti al Gf Vip

Da ore su Twitter non si parla d'altro che dello sfogo al quale Orietta Berti si lasciata andare nell'ultima diretta del Grande fratello vip. La cantante, che in questa edizione del reality veste i panni di opinionista, è da sempre molto pacata e ironica nei suoi giudizi, ma nell'ultima puntata si è sfogata contro due gieffine: Antonella e Nikita. Le sue dichiarazioni, però, hanno letteralmente diviso il pubblico e il popolo dei social network, facendo finire in tendenza il nome della Berti.

"Non fare più sceneggiate"

La prima a finire nel mirino di Orietta Berti è stata Antonella Fiordelisi, che in puntata è crollata dopo la rottura con Edoardo. " Sono contentissima che il bell'addormentato si sia svegliato e anche per lei, perché lui non era l'uomo adatto", ha tuonato la cantante in diretta, mentre in video si vedeva l'influencer piangere : "Antonella lui ti ha dato oro colato addosso, non fare più sceneggiate che in cinquant'anni ne ho viste!". I nfastidita dalla reazione eccessiva di Antonella, che da mesi ormai sta facendo un vero e proprio tira e molla con Donnamaria, Orietta ha poi aggiunto : "Fai la donna normale, sii te stessa ".

Le parole della Berti a Nikita

Nel concludere il suo infuocato intervento, però, Orietta Berti ha tirato dentro alla critica anche Nikita: " Se dovessi salvare una persona, salverei te (Antonella) che almeno sei un'arrogante vera, Nikita è troppo sdolcinata e troppo falsa per me ". Alla fine del suo intervento, che ha scatenato applausi ma anche qualche rimostranza da parte del pubblico in studio, Orietta ha scherzato: " Adesso mi sono sfogata e stasera non prendo neppure le gocce. Grazie Alfonso che mi hai fatto parlare ".

La reazione del popolo dei social