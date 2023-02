"Hanno superato il limite". Sonia Bruganelli bacchetta i gieffini

Dopo Orietta Berti anche Sonia Bruganelli ha criticato l'atteggiamento dei concorrenti del Grande fratello vip. Da settimane i gieffini reclusi nel loft di Cinecittà stanno offrendo un pessimo spettacolo tra liti continue, insulti e offese. Un atteggiamento che Alfonso Signorini ha messo in discussione nel corso della diretta della scorsa settimana e che sembra, per il momento, avere sortito l'effetto di fare calmare i concorrenti. Nel corso dell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, Sonia Bruganelli è tornata sull'argomento, bacchettando i vipponi.

" Tra un mese e mezzo di molti di voi non si ricorderà più nessuno", aveva detto in trasmissione l'opinionista criticando alcuni protagonisti del reality e replicando alle critiche di Orietta Berti, che ai gieffini invece aveva detto: "Siete dei privilegiati pagati per dire delle fesserie ". Intervistata dalla rivista, la Bruganelli è tornata sull'argomento e non si è risparmiata nel lanciare una frecciata all'indirizzo dei vip: " Io al GF ho imparato a mantenere la calma. I ragazzi un po' di limiti li hanno superati". Limiti oltrepassati con insulti, offese, scontri e episodi discutibili che in più di una occasione la Bruganelli aveva già criticato in diretta. Di questa edizione la moglie di Bonolis, però, parla positivamente anche se nel mirino finiscono ancora i gieffini: "Per quanto mi riguarda è stata un'edizione meno impegnativa della prima, ormai conosco i meccanismi e come funziona il programma. I protagonisti, invece, sono emotivamente impegnativi. È stata un'edizione molto movimentata" .

Sonia Bruganelli ancora al Gf Vip?