"Hanno censurato un bacio gay". La bufala contro la fiction Rai

Che finimondo per un cappello... No, qua non c'entra niente la canzone di Edoardo Vianello: bensì è un'incredibile polemica imbastita proprio durante le ore calde che hanno accompagnato il comunicato di Roberto Sergio come sostegno a Israele - e basata su una clamorosa fake news - ad avere fatto discutere nuovamente attorno alla Rai. Sotto l'occhio del ciclone è finito un frame tratto dal trailer della fiction "Gloria", che andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 19 febbraio, in cui un bacio tra due uomini era apparso censurato da quello che inizialmente sembrava un bollino nero per oscurarlo. Apriti cielo: " TeleMeloni censura un bacio gay, scandalo! ", è l'urlo medio che si è diffuso sui social dopo la pubblicazione su RaiPlay del breve filmato del backstage per promuovere la mini-serie. Peccato che la storia del bollino nero sia completamente falsa.

A cascarci era stato anche Riccardo Magi, che non aveva perso tempo nel chiedere le dimissioni " con effetto immediato " dell'amministratore delegato della Rai in quanto " inadeguato a questo ruolo, al servizio di una padrona e non della collettività che paga il canone ". " Dopo la censura degli artisti a Sanremo e la violenza davanti alla sede di Napoli, un'altra pagina nera della Rai di Giorgia Meloni - afferma indignato il segretario di +Europa -. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso di un servizio pubblico assoggettato completamente a questo governo, che vorrebbe cancellare ogni identità per trasformarla nel loro triste mondo in bianco e nero ". Passano pochi minuti e l'arcano viene svelato da una nota ufficiale di Rai Fiction: " Quando un incolpevole cappello di scena diventa un bollino nero, ecco scoppiare l'allarme censura - esordisce sarcasticamente la sezione della televisione pubblica -. Il presunto 'bacio censurato' tuttora disponibile su RaiPlay, tra i vari passaggi e le interviste dei protagonisti della fiction 'Gloria', è la scena in cui l'attrice protagonista sta officiando il matrimonio tra due attori uno dei quali indossa una divisa con relativo cappello. Quindi nessuna censura, ma solo un movimento di scena ".