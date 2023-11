I Gormiti divertono anche in "live action": "Rilanciamo questi giocattoli con una serie"

Quale genitore non conosce i Gormiti? Come i Pokemon o i Power Ranger sono stati al centro dell'attenzione dei vostri bambini per un bel periodo di tempo. Da Orrore profondo a Vorticus a Carrapax chi di voi non ha dovuto imparare i nomi dei mostriciattoli del popolo della terra, dell'acqua, del fuoco e dell'aria? Bene, adesso quei pupazzetti di plastica prendono vita sotto forma di serie televisiva, in live action, cioè con attori veri. L'intrepida decisione di animare il popolo di Gorm è stata presa da uno dei nostri più vulcanici produttori di audiovisivi, Iginio Straffi della Rainbow, universalmente noto come il creatore delle Winx, le prime eroine a cartoni animati, in collaborazione con Giochi Preziosi che possiede il marchio.

Filmato direttamente in inglese con parte degli attori italo-americani, ambientazioni (come la scuola e le abitazioni) in stile anglosassone, viene girato in questi mesi in diverse località italiane. Anzi, in spettacolari località nostrane come le Grotte di Frasassi, in provincia di Ancona, uno dei complessi carsici più straordinari e affascinanti al mondo o nel vicino tempio del Valadier. Set (che abbiamo visitato) a pochi chilometri dalla sede principale della Rainbow che mostrano quante infinite possibilità offra il nostro Paese senza bisogno di andare in cerca di mete esotiche. Le gigantesche stalagmiti e stalattiti di Frasassi regalano una scenografia naturale che qualsiasi eroe della Marvel se la sogna.

Rivolta a bambini e preteen, la serie in 20 episodi ha come protagonisti quattro ragazzi terrestri (tre maschi e una femmina) che vengono scelti per diventare protettori di un regno fantastico chiamato Gorm. A ognuno di loro è assegnato un personale spirito Gormita (e qui interviene l'animazione in CGI): oltre a salvare Gorm, i quattro impareranno anche i valori dell'amicizia, del coraggio, della curiosità e, ovviamente, del rispetto della natura. «La nostra idea - spiega Straffi nella sede della Rainbow, immersa nella campagna marchigiana, una struttura moderna che ospita palestra, piscina per i dipendenti e pure le scuole per i loro figli - è di rilanciare questi giocattoli che hanno tanto divertito i bambini negli anni passati. Con una visione internazionale e con una tecnologia avanzatissima».

Si è scelta la strada del live action e non del cartone animato «per rispondere ai gusti dei ragazzi di oggi. Il live action va molto di moda nelle serie americane, mentre in Italia è un genere poco esplorato perché richiede grandi investimenti. E noi abbiamo puntato molte risorse su questo progetto (15 milioni di euro - ndr)». Del resto, Straffi, forte dei mega incassi dei film dei Me contro te attraverso l'altra casa di produzione (Colorado) e forte della grande esperienza accumulata con le Winx (di cui si stanno studiando una nuova serie e film), è alla continua ricerca di nuove frontiere nell'intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. «Noi siamo una realtà indipendente - tiene a sottolineare -. Non abbiamo committenti, non andiamo a battere cassa ai broadcaster per farci finanziare i progetti». Per cui i Gormiti li vedremo il prossimo autunno, ma sarà annunciato più avanti su quale tv quando saranno chiusi i contratti.