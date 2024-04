Incidente durante le riprese della serie tv Rai: barca si ribalta, attori e troupe finiscono nel fiume

Poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto durante le riprese della nuova fiction di Rai2 "Stucky". Gli attori della serie poliziesca con protagonista Giuseppe Battiston stavano girando una scena impegnativa sulle rive del fiume Sile, a Treviso, quando qualcosa è andato storto e attori, troupe e strumentazione sono finiti in acqua. Solo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori le persone coinvolte sono state tratte tutte in salvo.

La nuova serie Rai

Le riprese della nuova serie poliziesca, coprodotta da Rai Fiction - Rosamont, distribuzione Rai Com che andrà in onda il prossimo autunno su Rai2, sono iniziate da alcune settimane. La fiction, che si basa sulle indagini dell'ispettore Stucky - protagonista degli omonimi romanzi gialli di Fulvio Ervas - è girata tra la provincia di Treviso e Roma e vede tra gli attori protagonisti Giuseppe Battiston, che veste i panni dell'ispettore Stucky, e Barbora Bobulova, che interpreta il medico legale Marina De Santis.

L'incidente nelle acque del Sile

La troupe stava girando una scena in esterna sulle rive del fiume Sile, quando è avvenuto l'incidente. Buona parte del cast era presente sul posto al momento dell'incidente. A spiegare la dinamica dell'accaduto è stato il presidente del gruppo canottieri del Sile, Massimo Donadon, che era presente sul posto al momento dell'incidente. Il gruppo sportivo aveva infatti messo a disposizione della troupe Rai un'imbarcazione per girare una scena. "Hanno chiesto una barca per vogatori esperti da quattro persone ma per esigenze di scena abbiamo dovuto togliere due rematori per mettere un attore e una cinepresa", ha spiegato Donadon al Gazzettino.

Il salvataggio in acqua

Secondo la ricostruzione, l'imbarcazione era accostata alla riva ma si è ribaltata all'improvviso, facendo finire diverse persone e l'attrezzatura in acqua. A parte lo spavento e la strumentazione audio e video danneggiata (si parla di un danno di svariate migliaia di euro), la situazione è apparsa subito sotto controllo. A vigilare sulle riprese, viste le difficoltà e i possibili pericoli, c'era infatti una squadra di soccorso del Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico), che ha prontamente recuperato le persone finite in acqua e l'attrezzatura. "I nostri ragazzi sono intervenuti tempestivamente e in breve tempo hanno tratto tutti in salvo (sei persone) evitando così il peggio", si legge sulla pagina Facebook della Federazione.

Le riprese sono state interrotte per alcune ore, ma il cast è già tornato sul set per proseguire le registrazioni degli episodi.