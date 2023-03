Inizia il serale di Amici 2023, cosa sappiamo e le anticipazioni

Mancano poche ore alla prima puntata del Serale di Amici, al via alle ore 21.20. Il programma torna in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi e vedrà trionfare uno dei quindici allievi in gara suddivisi in tre squadre. I bookmakers danno per vincente la figlia del compianto Mango, Angelina, ma sono quotati anche Wax e Cricca.

Le squadre e gli allievi in gara

Gli otto ballerini e i sette cantanti, che hanno avuto accesso alla fase finale del programma, sono stati suddivisi come di consueto in tre quadre così composte. Team Lorella Cuccarini - Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Ndg (cantanti), Maddalena, Samu e Megan (ballerini). Team Alessandra Celentano - Rudy Zerbi: Aaron e Piccolo G (cantanti) e Ramon, Isobel e Gianmarco (ballerini).Team Arisa - Raimondo Todaro: Wax e Federica (cantanti), Alessio e Mattia (ballerini). Le tre squadre si affronteranno nel consolidato sistema delle sfide a squadre con allievi a rischio eliminazione su tre mance e due eliminati per puntata. Il cast artistico, diretto dal coreografo Stephane Jarny ad Amici per il terzo anno consecutivo, vede in studio un corpo di ballo composto da oltre trenta ballerini professionisti.

La nuova giuria e gli ospiti

La grande novità di quest'anno è rappresentata dai tre giudici, che esprimeranno il loro giudizio sulle singole sfide. Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino hanno ceduto le loro poltrone a Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, ex allievo di Amici. Una giuria tutta nuova, che si metterà alla prova in questa nuovissima edizione e che riserverà sorprese e colpi di scena. A sorpresa, in studio, arriveranno anche due "amici" del talent - Pio e Amedeo - che già nelle passate edizioni del programma erano stati ospiti. Il duo comico torna da Maria De Filippi per un intermezzo irriverente e per presentare le nuove puntate inedite di "Felicissima Sera – All Inclusive", che andrà in onda su Canale 5 in prima serata dal 24 marzo.

Lo spoiler sugli eliminati

La registrazione della puntata si è conclusa nelle scorse ore e questa sera si conosceranno i nomi dei primi due allievi eliminati. Per i più curiosi, sveliamo in anteprima chi sono gli allievi che sono stati costretti ad abbandonare la gara: Meghan e Ndg. I due sono stati nominati dopo che le loro squadre sono uscite sconfitte dalle sfide e sono finiti a rischio eliminazione, dovendo dire così addio alla scuola.